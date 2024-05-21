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港元拆息全線向上 港元升值創5個月最強 中長線拆息見逾兩個月高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升12.15點子至4.44155%，是4月8日後最高，當日報4.44929%。對上一次連升5日是5月2日，當日拆息報4.34095%。

港元現報7.8003元貶值18點子，曾貶值最多24點子，報7.8009元，亦曾升值最多21點子，報7.7964元，是2023年12月19日7.7936元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息齊創5月3日後最高，隔夜HIBOR升25.44點子至4.06226%；1星期HIBOR升19.88點子至4.26518%；2星期HIBOR升21.58點子至4.38649%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.71點子至4.73333%，是3月26日後最高；6個月期HIBOR升2.59點子至4.81938%，是1月11日後最高；12個月期HIBOR升3.27點子至4.95569%，是1月8日後最高。

美元指數現報104.651升值0.086點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43424%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1907%，連續2日收窄，利差是2024年5月06日後最窄，當日差距為-1.1069%。

對上一次連續2日收窄，是2024年5月10日，當日利差報-1.2736%。

 

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