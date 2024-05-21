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恒指半日跌401點 三大指數齊見1個月最大跌幅 半日成交805億

聯儲局官員稱貨幣政策仍具限制性，減息預期降，美匯上升，美期、亞股下跌，港元創5個月最強，港股見1個月最大跌幅，恒指、國指曾跌逾2%，科指跌逾3%，大幅跑輸區內市場。美SEC據報批以太幣現貨ETF，本港以太幣ETF勁升。

恒指今早低開162點，高位跌148點，低位跌448點，高低波幅300點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為13.72%，下跌為43.37%，無升跌為42.9%。

恒指半日跌401點或2.05%，報19234點，大市成交金額805億元；國指跌135點或1.94%，報6829點。恒生科技指數收報4003點，跌3.18%。

藍籌股成交金額383.05億元，佔大市成交47.58%；科指成份股成交金額211.43億元，佔大市成交26.26%；國指成份股成交金額324.68億元，佔大市成交40.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.41億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.17%，至73.45億元，佔大市成交9.12%。牛熊證成交金額34.63億元，增加22.55%；窩輪成交金額38.81億元，減少5.13%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、中國銀行（3988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，75隻下跌，1隻無升跌。神華（1088） 升2.07%，收報37元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌7.78%，收報99.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報18.76元，升2.96%；跌幅最大的是理想（2015）見52周低80.15元，收報80.7元，跌19.22%。

恒指下試10天線(19028.42點)。科指失守10天線(4008.84點)。

北水南下合計淨流入30.06億元，較上日增加20.76%，淨流入金額是5月17日59.56億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入154.25億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.28%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見19187.74點，是5月16日19114.38點後最低。

科指曾跌最多3.5%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為3.67%。低見3990.56點，是5月13日3906.36點後最低。

國指曾跌最多2.16%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。低見6814.51點，是5月16日6763.01點後最低。

理想（2015）挫逾19% 花旗：市場下調今年銷量預測。理想首季純利跌36%至5.93億元人幣。見52周低80.15元，收報80.7元，跌19.22%。理想曾跌最多19.77%，是2022年3月15日後最大跌幅，當日跌幅為19.98%。低見80.15元，是2023年3月10日80.1元後最低。

塗鴉智能（2391）首季虧損收窄。收報15.82元，升0.13%。

攜程（9961）首季多賺27% 經調整EBITDA升40%。收報434.4元，跌0.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安能物流（9956）收報6元，跌0.83%。ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）創52周高，見87.65元，收報87.4元，升3.8%。萬國數據－ＳＷ（9698）收報9.07元，跌2.68%。高鑫零售（6808）收報1.61元，跌6.94%。金融壹賬通（6638）收報0.63元，無升跌。同程旅行（0780）收報21.7元，跌0.46%。VTECH HOLDINGS（0303）收報50.4元，跌1.18%。小鵬（9868）收報31.35元，跌8.47%。

阿里（9988）旗下《神探詭事錄》等96款遊戲獲批版號。收報84.35元，跌1.17%。

百樂皇宮（2536）與隆中網絡就線上遊戲內容授權訂立合作備忘。創上市新高，見7.1元，收報6.96元，升5.3%。

中電信（0728）4月5G客戶按月淨增290萬戶。收報4.35元，升0.23%。

速騰聚創（2498）首季虧損收窄至1.32億元人幣。收報71.5元，升17.7%。

世界華文媒體（0685）發盈警，料全年虧損擴大至最多1300萬美元。收報0.169元，無升跌。

龍湖（0960）吳亞軍前夫蔡奎減持，套現逾6400萬。收報14.96元，跌0.53%。

創科（0669）執行董事兼行政總裁今起辭任，Steven Richman獲委任為CEO。收報99.6元，跌7.78%。

國泰（0293）4月載客量增26%至174萬人次，下月恢復巴塞隆拿航線。收報8.6元，跌1.04%。

領航減持中原證券（1375）至5%以下，疑已清倉港股。收報1.15元，跌1.71%。

中聯通（0762）4月5G，套餐用戶累計2.71億戶。收報6.2元，跌0.64%。

完美醫療（1830）料年度銷售額不少於14億元。收報2.58元，跌2.64%。

中移動（0941）4月5G客按月淨增64萬戶。收報74元，升0.27%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見58.6元，收報55.6元，跌4.63%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.14元，收報2.07元，升4.02%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.98元，收報7.92元，升0.76%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.08元，收報30.06元，升0.8%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見354.4元，收報354.3元，升0.45%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1116.1元，收報1116元，升0.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.1元，收報1055.1元，升0.04%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見45.46元，收報45.46元，升0.62%；博時比特幣（3008）創上市新高，見55.64元，收報55.6元，升6.8%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.115元，收報7.115元，升6.75%；博時以太幣（3009）創上市新高，見28.9元，收報28.9元，升19.92%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.674元，收報3.674元，升18.82%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.925元，收報8.915元，升6.77%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.142元，收報1.142元，升6.53%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見8.27元，收報8.26元，升6.79%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.065元，收報9.065元，升20.15%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.16元，收報1.16元，升19.71%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.34元，收報8.34元，升19.48%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.08元，收報9.08元，升19.79%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.156元，收報1.156元，升18.93%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.935元，收報8.93元，升6.56%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.14元，收報1.14元，升5.95%；長久股份（6959）創上市新高，見59.5元，收報59.2元，升4.13%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見7.1元，收報6.96元，升5.3%；京城佳業（2210）創52周高，見4.28元，收報4.28元，升0.71%；太古（0019）創52周高，見71元，收報70元，跌0.71%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.62元，跌1.59%；海豐國際（1308）創52周高，見20.9元，收報20.35元，跌0.25%；中遠海能（1138）創52周高，見11.16元，收報10.76元，跌1.82%；秦港股份（3369）創52周高，見1.88元，收報1.83元，跌1.61%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.77元，收報4.73元，無升跌；中國銀行（3988）創52周高，見3.95元，收報3.95元，升0.77%；建行（0939）創52周高，見5.95元，收報5.89元，跌0.17%；宏橋（1378）創52周高，見12.8元，收報12.16元，跌1.3%；華潤電力（0836）創52周高，見22.15元，收報21.55元，跌1.82%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括心泰醫療（2291）低見20.3元，收報20.35元，跌1.21%；金馬能源（6885）低見0.87元，收報0.87元，跌2.25%；天津建發（2515）低見1.28元，收報1.28元，跌6.57%；泓盈城市服務（2529）低見2.74元，收報2.77元，跌8.88%。

創52周低，其中包括，理想（2015）低見80.15元，收報80.7元，跌19.22%；INTL GENIUS（0033）低見2.8元，收報2.8元，跌6.35%；東方興業控股（0430）低見0.265元，收報0.3元，跌1.64%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.72元，收報0.72元，跌6.49%；皇朝家居（1198）低見0.56元，收報0.56元，跌6.67%；佳明集團控股（1271）低見2.73元，收報2.75元，跌1.43%；卓珈控股（1827）低見1.15元，收報1.15元，無升跌；眾誠能源（2337）低見3.89元，收報4元，跌0.74%。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.067元，升81.08%；中國金融發展（3623）收報0.95元，升55.74%；惠陶集團（8238）收報0.078元，升25.81%；貝森金融（0888）收報0.048元，升23.08%；國農金融投資（8120）收報0.06元，升22.45%；精優藥業（0858）收報0.046元，升21.05%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.139元，升20.87%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.065元，收報9.065元，升20.15%；ＦＡ南方以太幣（3068）收報20.16元，升20.07%；博時以太幣（3009）創上市新高，見28.9元，收報28.9元，升19.92%。

下跌異動股，包括，海峽石油化工（0852）收報0.201元，跌31.86%；圓美光電（8311）收報0.054元，跌22.86%；中國口腔產業（8406）收報0.048元，跌22.58%；景瑞（1862）收報0.188元，跌20%；金輪天地控股（1232）收報0.09元，跌19.64%；嘉泓物流（2130）收報3.36元，跌19.62%；理想汽車（2015）見52周低80.15元，收報80.7元，跌19.22%。

 

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