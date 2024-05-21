大家樂隨後發布澄清啟事，指有關大家樂拖欠供應商款項的網上謠傳，「大家樂集團於今日（5月21日）發現數間分店閘外遭人張貼追收欠款告示，現嚴正澄清相關信息為偽造，並不屬實。」

大家樂指，「本集團已與大億糖業貿易有限公司溝通，該公司負責人亦澄清絕無此事，並已就事件報警。本集團保留追究散佈虛假信息者一切法律責任的權利。」

在「追債」告示中，上款為大家樂主席羅開光，下款為大億糖業董事李炳威。內容為「本公司（大億糖業）與貴公司（大家樂）乃長期合作夥伴，明白到近年各行各業經營環境困難，但有糖出冇糧出實屬無奈，現懇求貴公司盡快清還拖欠本公司260萬港元砂糖欠款。」

其他報道

半日沽空金額減7% 盈富沽空增8%

春來教育：旗下向銀行融資9000萬

恒指半日跌401點 三大指數齊見1個月最大跌幅 半日成交805億

A股半日下跌 上證跌0.41% 創業板跌0.6%

聯儲局官員稱貨幣政策仍具限制性

港元拆息全線向上 港元升值創5個月最強 中長線拆息見逾兩個月高

阿里雲下調通義千問服模型價格

微軟推AI電腦 稱較MacBook Air M3快58% CEO：與Mac重新展開競爭

摩通戴蒙退休回應改口風 接班人計劃「進展順利」

美SEC據報批以太幣現貨ETF 本港以太幣ETF勁升18%

理想挫逾18% 花旗：市場下調今年銷量預測

摩通堅持睇淡美股 大行中最淡

恒指低開162點 科指跌1.3% 創科跌5% 理想跌14%

塗鴉智能首季虧損收窄

攜程首季多賺27% 經調整EBITDA升40%

港股ADR跌133點 夜期低水138點 小鵬、同程等業績

道指創紀錄新高後倒跌196點 納指創紀錄及收市新高 標指連升兩日

北水增持中行 減持盈富