在社交平台曾造成轟動的「全港店舖執笠結業消息關注組」今早曾有網民刊登一張圖片，顯示大家樂（0341）被一家疑為其砂糖供應商的「大億糖業有限公司」張貼催收欠款告示，指大家樂拖欠公司260萬元。
大家樂隨後發布澄清啟事，指有關大家樂拖欠供應商款項的網上謠傳，「大家樂集團於今日（5月21日）發現數間分店閘外遭人張貼追收欠款告示，現嚴正澄清相關信息為偽造，並不屬實。」
大家樂指，「本集團已與大億糖業貿易有限公司溝通，該公司負責人亦澄清絕無此事，並已就事件報警。本集團保留追究散佈虛假信息者一切法律責任的權利。」
在「追債」告示中，上款為大家樂主席羅開光，下款為大億糖業董事李炳威。內容為「本公司（大億糖業）與貴公司（大家樂）乃長期合作夥伴，明白到近年各行各業經營環境困難，但有糖出冇糧出實屬無奈，現懇求貴公司盡快清還拖欠本公司260萬港元砂糖欠款。」
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