Jobsdb於今年2月至3月期間，委託獨立調查機構， 邀請本港共3391名人士做網上問卷調查。報告顯示有73%的 受訪全職僱員，於今年獲發花紅或雙糧，按年下跌3個百分點 。打工仔平均獲得1.4個月花紅，與過去兩年相同。 當中有近三成人滿意所獲發的花紅，滿意程度大致與2023年相若 ，而感滿意的受訪者普遍獲得1.8個月至2.7個月花紅。

調查報告顯示，本地就業市場的整體待遇，大致保持平穩，薪酬平均上升3 .2%，較去年跌0.9百分點，但跑贏最新3月通脹2%。當中有 57%的受訪者獲得加薪，較去年下跌4個百分點。

不過， 受外圍經濟因素影響，今年打工仔對未來就業市場前景持審慎態度。 有36%受訪者對就業市場前景感悲觀， 且更多人預期求職所需時間會較去年長，而選擇「裸辭」 的受訪者人數亦較去年減少。

近四成的受訪者表明有意到境外工作，當中34%人在考慮境外工作 ，另有5%受訪者已開始在搜尋境外工作機會。其中，中國內地（ 包括大灣區及其他中國各地）於5年以來首次位列三甲， 成為本地打工仔考慮境外工作時，其中一個熱門的目的地。 調查結果顯示，打工仔於考慮境外工作時，有37%的人會選擇到內 地尋找機會，僅次於澳洲（38%），而新加坡排名第三（35%） 。

不少25歲或以下的年輕一代，視中國內地（45%） 為首選的境外工作地，而另一熱門地點澳洲（36%） 則位列第二位。

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