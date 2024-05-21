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調查：近四成打工仔對就業前景趨悲觀 大灣區成年青人境外工作地點首選

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK發布的2024年薪酬調查報告顯示，本地打工仔薪酬平均上升3.2%，較去年跌0.9百分點，而中國內地（包括大灣區及其他中國各地）近5年來首度打入打工仔心儀境外工作地點三甲，並成為25歲或以下打工仔往外闖的首選地。

Jobsdb於今年2月至3月期間，委託獨立調查機構，邀請本港共3391名人士做網上問卷調查。報告顯示有73%的受訪全職僱員，於今年獲發花紅或雙糧，按年下跌3個百分點。打工仔平均獲得1.4個月花紅，與過去兩年相同。當中有近三成人滿意所獲發的花紅，滿意程度大致與2023年相若，而感滿意的受訪者普遍獲得1.8個月至2.7個月花紅。

調查報告顯示，本地就業市場的整體待遇，大致保持平穩，薪酬平均上升3.2%，較去年跌0.9百分點，但跑贏最新3月通脹2%。當中有57%的受訪者獲得加薪，較去年下跌4個百分點。

不過，受外圍經濟因素影響，今年打工仔對未來就業市場前景持審慎態度。有36%受訪者對就業市場前景感悲觀，且更多人預期求職所需時間會較去年長，而選擇「裸辭」的受訪者人數亦較去年減少。

近四成的受訪者表明有意到境外工作，當中34%人在考慮境外工作，另有5%受訪者已開始在搜尋境外工作機會。其中，中國內地（包括大灣區及其他中國各地）於5年以來首次位列三甲，成為本地打工仔考慮境外工作時，其中一個熱門的目的地。調查結果顯示，打工仔於考慮境外工作時，有37%的人會選擇到內地尋找機會，僅次於澳洲（38%），而新加坡排名第三（35%）

不少25歲或以下的年輕一代，視中國內地（45%）為首選的境外工作地，而另一熱門地點澳洲（36%）則位列第二位。

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