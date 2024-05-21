李家超，政府會在7月公布諮詢結果，向大家介紹做法，而實際運作涉及交易和交收的問題，亦會涉及一些有關營運單位的準備和實際系統的配合等。政府要確保在操作當中，不會製造任何對於日常交易不方便的地方，所以政府是會推行的，但會按照諮詢結果，以及實際操作準備去推行。

本報昨日報道，港交所今年中將會發表惡劣天氣下開市的諮詢總結，但由於部分建議措施需要給予業界充足時間準備，當局亦不想風季出台以免產生混亂，消息指初步考慮今年底或明年初才正式實施。

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