新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，「銀行界反應踴躍，顯示他們對新地及香港的未來非常有信心。新地計劃將部分款項用作債項再融資，其餘則作日常營運資金，這做法貫徹集團審慎的財務管理原則」。

郭炳聯表示，「面對當前的經濟環境，集團會繼續恪守審慎的財務原則，高度重視現金流管理，包括嚴格控制資本開支，並繼續推出待售住宅項目」。

郭炳聯又表示，隨著集團位於南京的高端購物中心南京國金中心（南京IFC）商場部分開始試業，內地出租物業組合的總樓面面積已經增加至約2,000萬平方呎。集團2023/24財政年度的預計凈租金收入將超過192億元。

郭炳聯表示，高鐵西九龍總站上蓋的大型發展項目，該項目的寫字樓部分將命名為International Gateway Centre （IGC），瑞銀集團將租用其中一座作為其亞太區總部。集團與瑞銀於今年3月共同慶祝該座大樓順利平頂。此外，集團亦正在發展位於西九文化區的藝術廣場大樓項目。

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