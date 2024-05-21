摩根士丹利發表報告指，理想將純電動車型發布推遲至明年上半年，加劇市場對股價短期表現的憂慮。同時，雖然理想考慮到L系列（L6、L7、L8及L9）訂單量持續增長，但預期投資者會先行下調全年交付預測5%至10%，認為集團首要任務是恢復L系列的訂單增長動力。

另外，大和發表報告預計理想今年第二季毛利率將面臨壓力，主要由於L6交付量增加及組織重組需要一段時間才能反映對毛利率的正面影響。

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