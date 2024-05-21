理想汽車（2015）首季純利遜市場預期，經營層面亦由盈轉虧。美銀證券下調理想目標價12.5%至140元，並調低今明兩年及後年的銷售預測分別7%、11%及6%；花旗亦大幅下調理想目標價32.1%至113.8元，調低今年至後年的純利預測介乎38%至51%，不過集團有強勁客戶滲透率及現金流，在新純電動車周期下2026年或有望扭轉劣勢，維持「買入」評級。
摩根士丹利發表報告指，理想將純電動車型發布推遲至明年上半年，加劇市場對股價短期表現的憂慮。同時，雖然理想考慮到L系列（L6、L7、L8及L9）訂單量持續增長，但預期投資者會先行下調全年交付預測5%至10%，認為集團首要任務是恢復L系列的訂單增長動力。
另外，大和發表報告預計理想今年第二季毛利率將面臨壓力，主要由於L6交付量增加及組織重組需要一段時間才能反映對毛利率的正面影響。
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