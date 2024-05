另外,匯豐銀行表示,即日起至7月31日,新客戶只需開立滙豐 One 戶口並成功登記,在完成指定任務如成功申請,及獲批核滙豐信用卡或開立投資戶口,可額外獲最多5次抽獎機會參與見面會等獎賞。

匯豐將於今年9月22日亞洲國際博覽館舉辦「滙豐One x T1《 League of One 》Party」,屆時LoL世界級電競隊T1及電競界傳奇Faker將親臨香港,與逾千名滙豐 One 客戶互動。

