匯豐銀行表示，旗下匯豐One户口今年首季千禧新客戶即 （18至34歲客戶）數量更按年上升近兩倍，因該行於今年3月宣布伙韓國電訊商SK電訊旗下電競隊伍「T1」，及遊戲《英雄聯盟》（LoL）知名選手「Faker」推年度市場營銷活動，成功吸引一眾千禧世代開户。
另外，匯豐銀行表示，即日起至7月31日，新客戶只需開立滙豐 One 戶口並成功登記，在完成指定任務如成功申請，及獲批核滙豐信用卡或開立投資戶口，可額外獲最多5次抽獎機會參與見面會等獎賞。
匯豐將於今年9月22日亞洲國際博覽館舉辦「滙豐One x T1《 League of One 》Party」，屆時LoL世界級電競隊T1及電競界傳奇Faker將親臨香港，與逾千名滙豐 One 客戶互動。
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