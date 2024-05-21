報道引述消息指，美國政府官員私下向荷蘭和台灣同行表達了擔憂，萬一中國對台灣發動攻擊會發生什麼事。消息又指，當荷蘭政府就這項威脅與ASML會面時，該公司向官員保證，有能力在遠端停用這些機器。他們補充說，荷蘭已經對可能的入侵進行了模擬，以便更好地評估風險。

ASML、台積電和荷蘭貿易部的發言人拒絕置評。白宮國家安全委員會、美國國防部和美國商務部的發言人沒有回覆透過電子郵件發送的置評請求。

報道指，遠端關閉適用於ASML的極紫外線機器系列（業界稱為 EUV），台積電是其最大的單一客戶。EUV需要定期維護和更新，作為其中的一部分，該公司可以遠端強制關閉，這將充當終止開關(kill switch)。

報道亦引述消息指，EUV需要頻繁維護，如果沒有ASML的備用零件，它們很快就會停止運作。不過，ASML亦會為某些客戶提供聯合服務合同，由他們自己進行一些日常維護，從而允許台積電等客戶訪問自己的機器系統。 ASML 表示無法存取客戶的專有資料。

台積電董事長9月接受CNN採訪時暗示，任何入侵台灣的人都會發現其公司的晶片製造機器出現故障，「沒有人可以透過武力控制台積電」。

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