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恒指國指跑輸外圍 恒指收市跌415點 成交再跌 科指跌穿10天線

港股早段受到減息預期降、美元、港元強影響而跌逾400點，雖然港股收市前，利率期貨顯示12月減息機會回升至60%，而道期、納期亦止跌回升、港元亦轉貶值，不過未改亞股回吐走勢，恒指、國指成主要市場表現最差首兩位。市場續關注本周Nvidia業績，及聯儲局議息紀錄，亦為環球股市借勢回吐近日漲幅的理由，歐股目前亦同樣向下。隔夜銅、黃金在創出新高後回落，金礦股下跌；理想（2005）銷情不似預期，拖累一眾電車股。

港股三大指數急挫，恒指見1個月最大跌幅，科指、國指見兩個月最大跌幅，大市成交連跌3日，跌至一周低，北水淨流入減少，佔大市比例亦為一周低。恒指下試10天線(19027.05點)。科指跌穿10天線(4006.52點)。

恒指今早低開162點，高位跌148點，低位跌460點，高低波幅312點，是5月16日後新高，當日報328點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.04%，下跌為49.98%，無升跌為31.97%。

恒指收市跌415點或2.12%，報19220點，大市成交金額1505億元，是5月14日1430.85億元成交後最少，較上日減少3.77%；國指跌144點或2.07%，報6820點。恒生科技指數收報3980點，跌3.74%。

藍籌股成交金額756.48億元，佔大市成交50.26%；科指成份股成交金額405.18億元，佔大市成交26.92%；國指成份股成交金額637.66億元，佔大市成交42.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.74億元人民幣，相當於約0.8億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加29.39%，至89.51億元，佔大市成交5.94%。牛熊證成交金額42.74億元，增加51.24%；窩輪成交金額46.76億元，增加14.3%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中國銀行（3988）、工行（1398）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，74隻下跌，2隻無升跌。神華（1088） 升1.66%，收報36.85元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌8.37%，收報28.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報18.58元，升1.98%；跌幅最大的是理想（2015）見52周低80.15元，收報80.65元，跌19.27%。

恒指下試10天線(19027.05點)。科指跌穿10天線(4006.52點)。

北水南下合計淨流入4.73億元，較上日減少81%，連續第4日流入，累計流入128.92億元。北水流入佔大市成交比率為0.31%，見一周低。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.34%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見19175.8點，是5月16日19114.38點後最低。今日收市報19220.62點，是5月14日後收市新低，當日報19073.71點。

科指曾跌最多4.15%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.43%。低見3963.82點，是5月13日3906.36點後最低。收市報3980.63點，是5月10日後收市新低，當日報3962.32點。

國指曾跌最多2.33%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見6802.52點，是5月16日6763.01點後最低。今日收市報6820.97點，是5月14日後收市新低，當日報6741.41點。

午後消息股表現

匯豐One千禧新客户數量首季升兩倍 因伙「Faker」推營銷活動。匯控（0005）收報68.6元，跌0.36%。

理想（2015）首季業績遜預期，美銀花旗調低目標價。理想曾跌最多19.77%，是2022年3月15日後最大跌幅，當日跌幅為19.98%。低見80.15元，是2023年3月10日80.1元後最低。今日收市跌19.27%，報80.65元，是2022年12月30日後收市新低，當日報76.8元。

其他電車股亦下跌，比亞迪（1211）收報217元，跌4.41%；小鵬（9868）收報30.65元，跌10.51%；蔚來（9866）收報39.65元，跌6.04%；零跑（9863）收報32.55元，跌2.54%。

騰訊（0700）新手遊上線不足一小時就下架。收報383.6元，跌2.89%。

新地（0016）簽署230億元五年期銀團貸款。收報79.7元，跌1.6%。

大家樂（0341）：數間分店閘外遭張貼追債告示 信息不實已報警。收報8.77元，跌3.09%。

春來教育（1969）：旗下向銀行融資9000萬。收報4.75元，跌3.65%。

今早及隔晚消息股表現

塗鴉智能（2391）首季虧損收窄。收報15.82元，升0.13%。

攜程（9961）首季多賺27% 經調整EBITDA升40%。收報440元，升0.82%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安能物流（9956）收報6.02元，跌0.5%。ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）創52周高，見88.4元，收報88.35元，升4.93%。萬國數據－ＳＷ（9698）收報9元，跌3.43%。高鑫零售（6808）收報1.63元，跌5.78%。金融壹賬通（6638）收報0.63元，無升跌。同程旅行（0780）收報21.2元，跌2.75%。VTECH HOLDINGS（0303）收報50.55元，跌0.88%。小鵬（9868）收報30.65元，跌10.51%。

阿里（9988）旗下《神探詭事錄》等96款遊戲獲批版號。收報84.4元，跌1.11%。

百樂皇宮（2536）與隆中網絡就線上遊戲內容授權訂立合作備忘。創上市新高，見7.17元，收報6.99元，升5.75%。

中電信（0728）4月5G客戶按月淨增290萬戶。收報4.32元，跌0.46%。

速騰聚創（2498）首季虧損收窄至1.32億元人幣。收報71元，升16.87%。

世界華文媒體（0685）發盈警，料全年虧損擴大至最多1300萬美元。收報0.169元，無升跌。

龍湖（0960）吳亞軍前夫蔡奎減持，套現逾6400萬。收報15.08元，升0.27%。

創科（0669）執行董事兼行政總裁今起辭任，Steven Richman獲委任為CEO。收報102.6元，跌5%。

國泰（0293）4月載客量增26%至174萬人次，下月恢復巴塞隆拿航線。收報8.59元，跌1.15%。

領航減持中原證券（1375）至5%以下，疑已清倉港股。收報1.15元，跌1.71%。

中聯通（0762）4月5G，套餐用戶累計2.71億戶。收報6.17元，跌1.12%。

完美醫療（1830）料年度銷售額不少於14億元。收報2.58元，跌2.64%。

中移動（0941）4月5G客按月淨增64萬戶。收報73.8元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見58.6元，收報56.1元，跌3.77%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.24元，收報5.14元，升1.58%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.14元，收報2.12元，升6.53%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.98元，收報7.88元，升0.25%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.08元，收報30元，升0.6%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見354.4元，收報353.6元，升0.26%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1116.1元，收報1115.95元，升0.13%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.55元，收報14.55元，升1.39%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1078.2元，收報1078.2元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.1元，收報1054.75元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1129.2元，收報1129.2元，升0.08%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.848元，收報4.848元，升0.37%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.842元，收報3.842元，升0.26%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見45.46元，收報45.46元，升0.62%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1034.75元，收報1034.75元，升0.07%；博時比特幣（3008）創上市新高，見55.66元，收報55.32元，升6.26%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.14元，收報7.09元，升6.38%；博時以太幣（3009）創上市新高，見28.9元，收報28.56元，升18.51%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.676元，收報3.656元，升18.24%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.925元，收報8.86元，升6.11%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.142元，收報1.136元，升5.97%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見8.27元，收報8.23元，升6.4%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.065元，收報8.96元，升18.75%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.16元，收報1.146元，升18.27%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.34元，收報8.325元，升19.27%；京城佳業（2210）創52周高，見4.28元，收報4.26元，升0.24%；太古（0019）創52周高，見71元，收報69.5元，跌1.42%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.61元，跌3.17%；海豐國際（1308）創52周高，見20.9元，收報20.45元，升0.25%；中遠海能（1138）創52周高，見11.16元，收報10.7元，跌2.37%；秦港股份（3369）創52周高，見1.88元，收報1.84元，跌1.08%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.79元，收報4.76元，升0.63%；中國銀行（3988）創52周高，見3.98元，收報3.96元，升1.02%；建行（0939）創52周高，見5.95元，收報5.87元，跌0.51%；宏橋（1378）創52周高，見12.8元，收報12.12元，跌1.62%；神華（1088） 創52周高，見37.2元，收報36.85元，升1.66%；華潤電力（0836）創52周高，見22.15元，收報21.7元，跌1.14%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，環科國際（0657）低見0.015元，收報0.018元，無升跌；華禧控股（1689）低見0.76元，收報0.76元，跌13.64%；飛揚集團（1901）低見0.139元，收報0.142元，跌1.39%；心泰醫療（2291）低見19.9元，收報20.05元，跌2.67%；萊蒙國際（3688）低見0.375元，收報0.39元，無升跌；金馬能源（6885）低見0.87元，收報0.87元，跌2.25%；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.9元，收報3元，跌7.98%；電子交易集團（8036）低見0.069元，收報0.07元，跌4.11%；天津建發（2515）低見1.28元，收報1.29元，跌5.84%；泓盈城市服務（2529）低見2.7元，收報2.71元，跌10.86%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.15元，收報0.15元，跌1.96%；理想（2015）低見80.15元，收報80.65元，跌19.27%；INTL GENIUS（0033）低見2.8元，收報2.85元，跌4.68%；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，跌0.99%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.211元，收報0.215元，跌1.38%；東方興業控股（0430）低見0.265元，收報0.3元，跌1.64%；大中華金融（0431）低見0.086元，收報0.089元，跌10.1%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.72元，收報0.73元，跌5.19%。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）創52周高，見0.094元，收報0.094元，升154.05%；惠陶集團（8238）收報0.099元，升59.68%；時富投資（1049）收報0.8元，升31.15%；貝森金融（0888）收報0.05元，升28.21%；中國萬桐園（6966）收報0.55元，升27.91%；倩碧控股（8367）收報0.099元，升26.92%；精優藥業（0858）收報0.048元，升26.32%；中國生態旅遊（1371）收報0.246元，升26.15%；中國三迪（0910）收報0.058元，升26.09%；順風清潔能源（1165）收報0.026元，升23.81%。

下跌異動股，包括，盛源控股（0851）收報0.22元，跌27.87%；中國口腔產業（8406）收報0.047元，跌24.19%；滙景控股（9968）收報0.035元，跌22.22%；萬星控股（8093）收報0.078元，跌22%；金輪天地控股（1232）收報0.089元，跌20.54%；紫元元（8223）見52周低1.16元，收報1.17元，跌19.31%；理想（2015）見52周低80.15元，收報80.65元，跌19.27%。

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