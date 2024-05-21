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同程旅行首季多賺約半成至近4億人幣

同程旅行（0780）公布，今年多賺4.95%至3.97億元人民幣（下同），首季經調整EBITDA按年升12%至8.2億元，經調整淨溢利按年增10.9%至5.58億元，經調整EBITDA利潤率為21.2%，按年跌7.1個百分點，經調整淨利潤率14.4%，按年跌5.1個百分點。

同程旅行首季收入按年增49.5%至38.66億元，主要受市場上升趨勢及戰略擴張計劃推動﹔截至3月底的交易額按年增15.2%至6.59億元，主要由於業務量顯著增長。集團指，經調整淨利潤率減少主要是由於度假業務的併表，其業務模式與在線旅遊平台業務不同。

首季平均月付費用戶按年增2.9%至4260萬人﹔年付費用戶按年增加14.3%至2.29億人﹔累計服務人次按年增57.4%至18.27億人次。

總收入的細分中，受到票務量激增以及增值產品及服務的提升所推動，首季交通票務服務收入按年增25.6%至17.37億元﹔住宿業務收入按年增15.6%至9.65億元﹔其他業務收入按年增長36%至5.02億元。

集團指，在首季增加了對國際業務的投資，以進一步擴大其產品和服務覆蓋範圍並加強與用戶互動。集團指，對今年中國旅遊行業的增長保持樂觀態度，亦看好本年度出境旅遊市場的增長。國際航班的穩步恢復和各國簽證政策的簡化將進一步促進市場復甦。再者，集團將繼續物色符合戰略目標的投資機會，以支持公司未來的增長。

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