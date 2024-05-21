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David Webb招義務編輯冀永續Webb-site 首任務更新上市公司董事薪酬

獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb自4年前宣布患上前列腺癌減產後，周日（19日）於個人網站「Webb-site」表示，正在制定計劃允許網站資料庫在他死後繼續運行，現時正嘗試把網站以類似「維基百科」的形式運作，任何人都可以登記成為義務編輯，並更新不同公司的資料。

他指出，近日在網站建立上市公司董事會薪酬的功能，用戶登記成為編輯後，可根據指示填寫資料，其他義務編輯審核後發布。他更表示，如果身體狀況許可，提交量最高的首2名義務編輯，可在年底跟他在香港會共晉午餐。

David Webb表示，相關資料可讓外界得知上市公司的董事薪酬趨勢、支付「所謂獨立董事」的金額、董事會總薪酬佔市值百分比、最高和最低薪酬董事會等分析頁面。

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