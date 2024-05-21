他指出，近日在網站建立上市公司董事會薪酬的功能，用戶登記成為編輯後，可根據指示填寫資料，其他義務編輯審核後發布。他更表示，如果身體狀況許可，提交量最高的首2名義務編輯，可在年底跟他在香港會共晉午餐。

David Webb表示，相關資料可讓外界得知上市公司的董事薪酬趨勢、支付「所謂獨立董事」的金額、董事會總薪酬佔市值百分比、最高和最低薪酬董事會等分析頁面。

其他報道

京東擬發行15億美元可換股優先票據 盤前暫跌5%

361度：李苑輝不再擔任首席財務官 鄺兆強接任

全日沽空金額減6% 比率14% 盈富沽空減至39%

恒指國指跑輸外圍 恒指收市跌415點 成交再跌 科指跌穿10天線

ASML、台積電據報可遠端停用晶片製造機器

匯豐One千禧新客户數量首季升兩倍 因伙「Faker」推營銷活動

量化派科技遞表申港上市 去年扭虧爲盈

4月內地青年失業率下降

理想首季業績遜預期 美銀花旗調低目標價

騰訊新手遊上線不足一小時就下架

新地簽署230億元五年期銀團貸款

李家超：政府一向稱7月公布「打風不停市」諮詢結果 不存在7月便實施新政

調查：近四成打工仔對就業前景趨悲觀 大灣區成年青人境外工作地點首選

大家樂：數間分店閘外遭張貼追債告示 信息不實已報警

半日沽空金額減7% 盈富沽空增8%

春來教育：旗下向銀行融資9000萬

恒指半日跌401點 三大指數齊見1個月最大跌幅 半日成交805億

A股半日下跌 上證跌0.41% 創業板跌0.6%

聯儲局官員稱貨幣政策仍具限制性

港元拆息全線向上 港元升值創5個月最強 中長線拆息見逾兩個月高

阿里雲下調通義千問服模型價格

微軟推AI電腦 稱較MacBook Air M3快58% CEO：與Mac重新展開競爭

摩通戴蒙退休回應改口風 接班人計劃「進展順利」