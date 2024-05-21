偉易達年內收入按年跌4.3%至21.5億美元，集團表示，由於北美洲和歐洲主要國家的玩具市場下跌，令所有地區的銷售額均錄得跌幅，因北美洲和歐洲的通脹和利率高企繼續遏抑消費者需求和商業投資，令其財政年度的市况仍然充滿挑戰，消費者於購買非必需品時對價格更為敏感和更趨謹慎，導致集團的訂單減少。

按收入分部計，偉易達電子學習產品及電訊產品收入，分別為8.1億美元及3.07億美元，按年跌9.1%及18.6%；至於承包生產服務的收入達10.3億美元，按年升5.7%，集團指承包生產服務的收入創下歷史新高，全部地區的銷售額均錄得增長。

另外，偉易達年內銷售成本按年減少6%至15.1億美元；毛利率為29.6%，較上一財政年度則的28.3%，按年增加1.3個百分點。偉易達表示，毛利率改善是由於運費和存貨撥備減少。自動化增加、工廠工人數目減少及人民幣兌美元貶值，令直接勞工成本和生產支出同樣減少。

偉易達續稱，於今年4月5日完對主要生產數碼增強無線通訊（DECT）電話的Gigaset Communications GmbH，、為企業客戶提供的商業電話方案和Android作業系統的智能手機，初步購買價格為2750萬歐元，交易以內部資源支付。

偉易達展望，北美洲和歐洲，通脹和利率高企繼續抑壓消費意欲和商業投資，而地緣政治環境越趨不明朗。儘管面對上述情况帶來的挑戰，集團預計於今個財政年度的收入將會上升。至於材料成本預計將大致不變，勞工成本和生產支出亦保持穩定。

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