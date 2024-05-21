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小鵬首季虧損收窄至14億元人幣 毛利率增至13%

小鵬汽車（9868）公布首季業績，總收入按年升62.3%至65.48億元（人民幣，下同）；虧損收窄四成至13.68億元，去年同期虧損23.37億元。

期內，汽車銷售收入按年升57.8%至55.44億元，按季跌54.7%；汽車毛利率按年升8個百分點至5.5%，按季亦增1.4個百分點。小鵬指出，汽車銷售收入按年增加主要是首季交付量增加，尤其X9車型；按季減少則由於G6及2024款G9交付量減少，加上季節性影響。至於汽車毛利率按年及按季增長，主要由於成本降低及車型產品組合改善所致。

期內服務及其他收入按年增93.1%至10.04億元，按季亦升22.1%，主要由於首季錄得與大眾汽車集團（Volkswagen，港稱福士）進行平台與軟件戰略技術合作有關的技術研發服務收益帶動。

整體毛利按年急升11.6倍至8.44億元，按季升4.2%；毛利率按年增11.2個百分點至12.9%，按季亦升6.7個百分點。經營層面虧損收窄至16.46億元，去年同期虧損25.85億元。

展望第二季，小鵬預期汽車交付量將介乎2.9萬至3.2萬輛，按年增加約25.0%至37.9%；總收入將介乎75億元至83億元，按年增加約48.1%至63.9%。

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