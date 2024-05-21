希慎執行主席利蘊蓮表示，這次展覽展示利園在銅鑼灣這個家園一百年來的蛻變。希慎很高興能為大家呈現這些照片和文物，讓他們回憶起過往許多重要的里程碑。希慎期待着世世代代繼續在這個社區中扮演重要角色，與各位共同譜寫銅鑼灣精彩的下一頁。

早於上世紀20年代，利園已是大眾休閒娛樂的好去處。100年前，利園山曾被建成利園遊樂場，設有劇場、遊樂設施及大酒樓等。1927年啟用的利舞臺，則被譽為香港最高貴豪華的表演場所，為普羅大眾帶來多場粵劇、歌劇、文娛表演等。二戰後，利舞臺成為孕育不少天王巨星的舞台，見證了早期多名香港小姐及新秀歌星的誕生，如朱玲玲及梅艷芳等。70年代至90年代期間，利園酒店接待過Bee Gees樂隊及巴西傳奇球星比利等世界級名人，而酒店內「飲勝吧」、「彩虹廳」、「陶然亭」等餐飲熱點亦廣受歡迎。銅鑼灣百年來經歷了滄海桑田般的變化，但利園與社區之間的深厚聯繫卻歷久彌新。

是次展覽將展示如曾用於利園酒店西餐廳「陶然亭」的全套餐具、利舞臺的虎頭印、利園遊樂場開幕徵聯比賽得獎作品集、應利園山賞菊之盛會而創作的七言對聯等。相關剪報亦會展出，讓大家重溫昔日銅鑼灣地區的故事和社區的光影變遷。免費導賞團，則會供公眾登記參與。

今年希慎推出「Hysan 100」焦點訪談系列，邀請五位香港傑出人物，分享他們與銅鑼灣及利園區的珍貴回憶及趣事。受訪者包括1977年香港小姐冠軍朱玲玲、捷成集團主席捷成漢、香港職業橄欖球員李卡度等。當中銅鑼灣利園的發展，更見證捷成漢家族更與利氏家族逾四代深厚友誼。

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