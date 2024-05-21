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牛津經濟研究院：香港經濟排名89位 新加坡排78位

牛津經濟研究院（Oxford Economics）公布首個全球經濟城市指數，按經濟、人力資本、生活質素、環境，以及管治五大指標，對全球1000個最大的城市經濟體進行綜合評估，而香港其全球綜合排名第76位，其中於經濟排名排第89位，遜於綜合排名第42位、經濟排名第78位的新加坡。

香港全球1000個國家或地區中，其綜合評估排第76位、於經濟排名第89位、人力資本排名第56位，以及生活質素排名第151位。至於環球以及管治排名分別為第583位及第299位。

按綜合排名計，首三位分別為美國紐約、英國倫敦，以及美國聖荷西，而報告中首50位排名大部分被歐美佔據。於亞洲區內，日本東京其綜合排名及經濟排名，分別為第4位及第10位；韓國首爾其綜合排名及經濟排名，分別為第41位和第67位；新加坡綜合排名及經濟排名分別為第42位和第78位；台灣台北綜合排名和經濟排名，分別為第65位及第243位。

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