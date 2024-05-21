香港青年工業家協會於2023-24年度舉辦「香港工商業獎：升級轉型」獎項。發展新質生產力成為近期焦點。出席其中的嘉利國際（1050）主席助理兼財會部主管何偉汗認爲，自動化方案不應局限於生產方面，應同步推動資訊自動化。他強調，自動化生產不完全等同削減人手，未來會逐步將繁瑣工作交予電腦處理，以調配更多人手處理更具建設性及質量把關方面工作，而升級轉型新路向將更多體現於利用企業固有技術或機器以拓展更多自家品牌。他期望日後將研發據點拓展至香港及內地以外地方，同時與本地大學合作以緊貼市場環保趨勢。
香港生產力促進局智慧製造部總經理孫國偉表示，該局扮演著促成者和推動者，推動新質生產力在香港及大灣區落地，結合創新科技協助業界實踐新型工業化。針對香港現狀，就應以「智慧微工廠」模式作為工業發展主流方向。他認爲，新質生產力不應局限於企業自身生產力，需配合整個供應鏈進行管理。
新佛香食品董事總經理羅孟慶則認爲企業需要擁抱變化，現時部分工序會由同事自主研發，如以往需每天生產的豆製品已改爲每週休息兩天，但產品質量不會因此受影響。他稱，公司近年又不斷投資自動化設備，例如購入地皮規劃建設智能化倉庫，望企業通過學習使用人工智能及大數據讓生產及倉儲更高效。他又鼓勵本地企業多向內地龍頭企業學習，例如國内食品廠或大型網購平台，以擁抱創新科技、環保及不同機遇。
香港青年工業家協會常務副會長蔡俊杰表示，「新質生產力」與「新型工業化」兩者其實是環環相扣。「新質生產力」以新產業為主導，以創新為特點，以質優為關鍵，以先進生產力為本質，這與香港的新型工業化理念不謀而合。他提及，協會早前於東歐考察，視察羅馬尼亞及匈牙利兩地工業環境，從中發現不少商機，若有機會與東歐國家合作並結合各自優勢互補，便可爲本地工業產生價值。