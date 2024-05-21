香港生產力促進局智慧製造部總經理孫國偉表示，該局扮演著促成者和推動者，推動新質生產力在香港及大灣區落地，結合創新科技協助業界實踐新型工業化。針對香港現狀，就應以「智慧微工廠」模式作為工業發展主流方向。他認爲，新質生產力不應局限於企業自身生產力，需配合整個供應鏈進行管理。

新佛香食品董事總經理羅孟慶則認爲企業需要擁抱變化，現時部分工序會由同事自主研發，如以往需每天生產的豆製品已改爲每週休息兩天，但產品質量不會因此受影響。他稱，公司近年又不斷投資自動化設備，例如購入地皮規劃建設智能化倉庫，望企業通過學習使用人工智能及大數據讓生產及倉儲更高效。他又鼓勵本地企業多向內地龍頭企業學習，例如國内食品廠或大型網購平台，以擁抱創新科技、環保及不同機遇。

香港青年工業家協會常務副會長蔡俊杰表示，「新質生產力」與「新型工業化」兩者其實是環環相扣。「新質生產力」以新產業為主導，以創新為特點，以質優為關鍵，以先進生產力為本質，這與香港的新型工業化理念不謀而合。他提及，協會早前於東歐考察，視察羅馬尼亞及匈牙利兩地工業環境，從中發現不少商機，若有機會與東歐國家合作並結合各自優勢互補，便可爲本地工業產生價值。