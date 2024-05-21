瑞銀全球研究與證據實驗室今天發表研究報告，指家族企業的收益和盈利增長水平通常與非家族企業相似，但其長期平均投資資本回報率（ROIC）比非家族企業高出212個基點，反映家族企業更著重長期創造價值。此外，過去20年亞洲家族500指數的年股價回報率也比非家族企業高出96個基點。
該行今日發表的報告題為《亞洲傳承：1萬億美元家族企業交接將如何影響市場？》，瑞銀投資銀行亞太區股票策略師Karen Hizon表示，該行估計48%的亞洲家族企業將在未來五年內經歷代際交接，而這些家族佔了MSCI亞洲（日本除外）指數中超過1萬億美元的自由流通市值和18%的指數權重。對投資者來說，家族企業的出色回報表現相當具吸引力，但他們也擔心交接期出現的領導層變化將為股價帶來負面影響。
研究亦挑選了170家來自亞洲七個市場的最傑出和大型的家族企業集團，並針對過去20年內的交接期進行研究以了解其對企業股價和盈利能力的影響。結果顯示，家族企業在交接後首兩年通常股價表現不佳，但股價在第三年後反彈，顯示投資者的擔憂得到緩解。在此「交接底」時期買入有望提高投資者的長期回報。
在「亞洲家族500」中，印度和中國在家族企業中佔主導地位，分別佔總市值的41%和19%。緊隨其後的是韓國（13%）和香港（9%）。大多數企業成立了40至50年，韓國、印度和菲律賓擁有歷史最悠久的家族企業，而中國的家族企業則平均上最為年輕。
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