兩個收購項目的總代價，共達1.97億元。澳博指，子公司收購上葡京督站飲業務時，會承擔該餐飲業務自2024年1月31日後的所有應收、應付款，亦會運用前述抵銷機制墊付，上限為按所收購的兩間公司，各自承擔上限為逾97萬元。截至2023年底止年度，澳博擬收購的兩間餐飲業務公司均有利可圖，各賺逾2.9萬元。

澳博指，是次收購有助其在可控範圍內優化於上葡京提供的餐飲組合，吸引目標客戶，以使上葡京內的餐飲選擇進一步面向大眾市場人群，並囊括更多樣化的國際餐廳及咖啡廳；及將極大地提升集團在諸多方面的靈活性及控制力，包括其餐飲業務的開業、定價、成本分配、營銷策略、定位及品牌塑造，更好地鎖定其客戶以及鞏固對目標公司所擁有開發中餐廳的營運及發展的控制權，預期該等餐廳均可為上葡京的博彩及其他非博彩設施帶來更高客流量。