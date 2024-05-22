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道指升66點 納指創紀錄新高 伙標指齊創收市新高

美債息回落，債息倒掛擴闊，金龍指數見逾兩周最大跌幅，美股上升，標指、納指創收市新高，納指創紀錄新高。聯儲局官員言論為年末減息帶來希望，聯儲局理事Waller表示，最新CPI數據顯示通脹方面恢復進展，如果未來3至5個月通脹繼續放緩，那麼聯儲局可能在年末減息；亞特蘭大聯儲行長稱，聯儲局或許可以在第四季度開始減息，官員們正在重新思考長期中性利率。投資者等待輝達披露業績。金龍中國指數繼續回落，網易和京東對指數拖累最大。

道瓊斯工業平均指數收漲66點，升幅0.17%，報39872點。標普500指數收漲13點，升幅0.26%，報5321點。納斯達克綜合指數收漲37點，或0.23%，報16832點。

高盛升1.6%，報470.41美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而Caterpillar跌1.01%，報359.07元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報192.35元，升0.68%，谷歌母公司Alphabet收市報177.85元，升0.52%，亞馬遜收市報183.15元，跌0.21%，Facebook收市報464.63元，跌0.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.18%，報522點。德國DAX指數收跌0.23%，報18726點；法國CAC 40指數跌0.67%，報8141點；英國富時100指數收跌0.1%，報8416點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.27%，報6711點。

美國2年期債息曾跌最多0.71%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見4.8136厘，是5月20日4.8095厘後最低。收市報4.8285厘，是5月17日後收市新低，當日報4.8245厘。

美國10年期債息曾跌最多1.06%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見4.3964厘，是5月17日4.3614厘後最低。收市報4.412厘，是5月16日後收市新低，當日報4.375厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至42.615基點，是4月11日45.387基點後最闊。收市報41.868基點，是5月16日後收市最闊，當日報42.246基點。連續兩日擴闊，累計1.183點，對上一次連續兩日是5月16日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至100.59基點，是5月20日103.647基點後最闊。收市報99.027基點，是5月16日後收市最闊，當日報103.091基點。

金龍指數曾跌最多2.73%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見6679.25點，是5月13日6660.23點後最低。收市報6711點，是5月10日後收市新低，當日報6553.78點。連跌2日，累計跌270.58點，對上一次連跌2日是5月7日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月7日。

道指曾升最多0.25%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為0.35%。高見39905.8點，是5月20日40077.4點後最高。收市報39872.99點，是5月17日後收市新高，當日報40003.59點。

標指曾升最多0.31%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為0.42%。高見5324.32點，是5月20日5325.32點後最高。收報5321.41點，創收市價計新高。連升3日，累計升24.31點，對上一次連升3日是5月6日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月6日。

納指曾升最多0.26%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為0.83%。高見16839.02點，創紀錄新高。收報16832.63點，創收市價計新高。連升2日，累計升146.66點，對上一次連升2日是5月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月15日。

 

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