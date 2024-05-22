個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報383.85元；阿里巴巴（9988）跌0.44%，折合報84.03元；美團（3690）升0.39%，折合報121.87元；匯控（0005）升1.44%，折合報69.59元；建行（0939）跌0.41%，折合報5.85元。

道期現升0.022%；標期現升0.03%；納期現升0.07%。日本東證指數現跌0.37%；韓國KOSPI指數現跌0.13%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.27%。

VIX指數隔晚跌2.38%或0.29點，報11.86點。

紐油現跌0.55%或0.43美元，報78.22美元；布油現跌0.43%或0.35美元，報82.52美元；金價現升0.06%或1.56美元，報2422.61美元；LME 銅期貨隔晚跌0.27%或30美元，報10859美元。比特幣現升0.69%或482.97美元，報70194.48美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.412厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，金山軟件（3888）、金山雲（3896）、快手（1024）、網易（9999）、滔搏（6110）、微博－ＳＷ（9898）。

澳博（0880）1.97億向澳娛收購多個項目，拓餐飲業務。

新火科技（1611）發盈喜，料中期純利不少於8000萬元。

高鑫零售（6808）全年盈轉虧，蝕16億元人幣。

嘉利國際（1050）：籲推動資訊自動化，冀研發據點拓至中港之外。

同程旅行（0780）首季多賺約半成至近4億人幣。

盛禾生物（2898）今午截止認購，孖展超額認購6.6倍。

小鵬（9868）首季虧損收窄至14億元人幣，毛利率增至13%。

希慎（0014）百周年辦展覽，冀世世代使續在社區中扮演重要角色。

花樣年（1777）：逾68%現有債務工具債權人支持重組協議。

偉易達（0303）全年多賺12%至1.67億美元，派末期息48美仙。

匯控於國泰（0293）持股增至6.03%。

京東（9618）擬發行15億美元可換股優先票據。

361度（1361）：李苑輝不再擔任首席財務官，鄺兆強接任。

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