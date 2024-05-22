香港科技探索（1137）公布，新百利融資有限公司代表公司提出，以較上日收市價溢價約20.8%，即每股2.15元要約價回購並註銷最多1億股，佔已發行股本約11.25%。由於大股東TopGroup一致行動集團持股約45.75%，要約完成後，可能增至約51.55%的最高水平，因此，申請清洗豁免。
公司指，要約完成後，集團將繼續開展其業務及研發，及維持於聯交所上市。集團及TopGroup一致行動集團並無制定具體計劃：以對集團現有主營業務作出任何重大變動；以重新部署集團的重大固定資產；或終止僱用本集團僱員。
公司指，提出要約是因為，目前股價並未反映集團的內在價值及業務前景；反映公司對其潛在增長及業務長遠前景的信心；透過實施要約積極優化公司之資本架構，將可提高每股股份盈利、每股股份資產淨值及股東整體回報；及集團的投資及發展策略為實現長遠增長及可持續發展（如持續探索不同新探索項目、擴大配送及分揀能力），此需要進行一段時間的投資。集團目前發展中的項目預計由集團穩健的流動資金及財務資源（經計及要約項下之預計付款責任）提供充足資金。該策略可能於中短期內影響集團之溢利及整體財務表現。鑑於股東眾多且其投資目標各異，該策略或與尋求短期回報或持續派息的股東並不一致。要約將為有關股東提供離場的部分機會。
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