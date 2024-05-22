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恒指今早高開4點 科指升0.1% 聯想升3% 小鵬升9%

恒指今早高開4點或0.03%，報19225點，大市成交金額29億元；國指今早高開12點或0.19%，報6833點。恒生科技指數開市報3987點，升0.18%。金融、信息技術、必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.45%，下跌為3.81%，無升跌為87.73%。

匯控（0005）、建行（0939）、美團（3690）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌43隻升，21隻下跌，18隻無升跌。聯想（0992）升3.54%，報10.54元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌2.34%，報35.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，9隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.6元，升9.62%；跌幅最大的是網易（9999）開市報155.8元，跌1.7%。

恒指續高於10天線(19101.64點)。科指續低於10天線(4013.03點)。

香港科技探索（1137）：溢價20%要約回購1億股。開市報1.93元，升8.43%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）開市報25.75元，升0.39%。金山雲（3896）開市報1.68元，升0.6%。快手（1024）開市報57元，升0.18%。網易（9999）開市報155.8元，跌1.7%。滔搏（6110）開市報5.65元，無升跌。微博－ＳＷ（9898）開市報71.8元，升0.07%。

澳博（0880）1.97億向澳娛收購多個項目，拓餐飲業務。開市報3.12元，無升跌。

新火科技（1611）發盈喜，料中期純利不少於8000萬元。無成交，報2.91元。

高鑫零售（6808）全年盈轉虧，蝕16億元人幣。開市報1.61元，跌1.23%。

嘉利國際（1050）：籲推動資訊自動化，冀研發據點拓至中港之外。無成交，報0.53元。

同程旅行（0780）首季多賺約半成至近4億人幣。開市報20.9元，跌1.42%。

小鵬（9868）首季虧損收窄至14億元人幣，毛利率增至13%。開市報33.6元，升9.62%。

希慎（0014）百周年辦展覽，冀世世代使續在社區中扮演重要角色。無成交，報12.74元。

花樣年（1777）：逾68%現有債務工具債權人支持重組協議。無成交，報0.087元。

偉易達（0303）全年多賺12%至1.67億美元，派末期息48美仙。開市報52元，升2.87%。

匯控於國泰（0293）持股增至6.03%。開市報8.59元，無升跌。

京東（9618）擬發行15億美元可換股優先票據。開市報129.9元，跌1.59%。

361度（1361）：李苑輝不再擔任首席財務官，鄺兆強接任。開市報4.56元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.85元，開市報2.85元，升1.42%；博時以太幣（3009）創上市新高，見29.46元，開市報29.46元，升3.15%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.255元，開市報9.255元，升3.29%；中國神華（1088）創52周高，見37.25元，開市報37.25元，升1.09%；壽康集團（2945）無成交，報0.028元；力寶華潤（2946）無成交，報0.055元。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見4.79元，開市報4.79元，升0.63%；中國銀行（3988）創52周高，見3.98元，開市報3.98元，升0.51%；神華（1088） 創52周高，見37.25元，開市報37.25元，升1.09%。

異動股

上升異動股，包括，寶新金融（1282）開市報0.222元，升11.56%；中國生態旅遊（1371）開市報0.27元，升9.76%；小鵬（9868）開市報33.6元，升9.62%；香港科技探索（1137）開市報1.93元，升8.43%；神威藥業（2877）開市報9.71元，升8.01%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.36元，升7.46%；香港航天科技（1725）開市報1.87元，升5.65%；華聯國際（0969）開市報0.158元，升5.33%。

下跌異動股，包括，利民實業（0229）開市報1元，跌8.26%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.112元，跌5.88%；佳兆業美好（2168）開市報2.25元，跌5.46%；嘉里建設（0683）開市報15.6元，跌5.11%；脈資資源（8186）開市報1.5元，跌5.06%；長久股份（6959）開市報56.9元，跌4.69%；滬港聯合（1001）開市報0.225元，跌4.66%；卓航控股（1865）開市報0.044元，跌4.35%；英皇文化產業（0491）開市報0.09元，跌4.26%。

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