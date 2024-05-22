恒指今早高開4點或0.03%，報19225點，大市成交金額29億元；國指今早高開12點或0.19%，報6833點。恒生科技指數開市報3987點，升0.18%。金融、信息技術、必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.45%，下跌為3.81%，無升跌為87.73%。