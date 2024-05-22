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Booking.com：研究顯示 旅客認為可持續旅遊非常重要

Booking.com公布可持續旅遊研究，收集了包括34個國家和地區超過31,000名旅客的意見。研究結果顯示，83%的旅客認為可持續旅遊非常重要，但新的見解亦指出，旅客在決定更多可持續旅遊選擇時會持續面臨不同的挑戰，因此全球旅客都可能出現倦怠感。

Booking.com 亦公布了一份2024令人嚮往的全球目的地清單，提供經過可靠第三方認證的優質住宿選擇。其中，香港被推薦為具有環保意識的度假勝地之一。

調查顯示，儘管在計劃可持續旅遊時可能會遇到挫折，但研究中的旅客認為他們正在做出更明智的選擇，並相信可持續的旅遊體驗實際上也增加了旅行的價值。今年報告中的新研究領域發現，全球62%的旅客和香港的56%的旅客認為當他們以更可持續的方式旅行時，這對他們產生了正面的影響，能展現出他們最好的一面，並因此將這種積極的情緒帶回家。

Booking.com的可持續發展主管Danielle D'Silva表示，「雖然許多旅客仍然持有樂觀的態度，並希望產生更積極正面的影響，但對整個旅遊業而言，這是一個重要的機遇，加快腳步讓每個人都能更輕鬆地做出選擇。Booking.com注意到消費者在計劃可持續旅行時感到氣餒，但這也提醒我們要繼續從事有影響力的工作。不但是改變旅客，也能改變各地的社區和目的地」。

Booking.com北亞區域經理傅繼濠表示，「旅遊業界對環境保護的意識越來越高，致力採取行動去減低對環境的影響。Booking.com也注意到更多旅客希望做出可持續的選擇，他們希望在旅行中對環境和可持續發展做出積極貢獻。因此，旅遊預訂網站能為旅客提供有效的選擇是非常重要。Booking.com 一直致力提供多元化的選擇及服務，滿足每一個旅客的需要。我們會繼續與不同的夥伴緊密合作，實現可持續旅遊，並進一步啟發業界與我們一起打造更美好的未來」。

 

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