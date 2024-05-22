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李澤鉅：長建正物色新脱碳投資  完成兩項新收購淨負債保持去年底水平

長江基建（1038）主席李澤鉅今早在集團的股東周年大會上回應股東提問時表示，作為環球基建集團，國際業務為本業，感情上以香港為家鄉，有項目有合理回報便一定投資。當中集團正研究脫碳新機遇投資。集團最近在北愛爾蘭及英國完成兩項收購之後，與去年底手持現金130億元、淨負債相對資本淨額7.7%而言，維持在差不多水平。

他又說，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及家族辦公室在港發展，香港的國際金融中心之地位只會愈來愈鞏固，底氣會更好，有利長遠發展。

在一個月完成兩個新收購項目之後，他強調，集團非以那個國家或地點作投資選擇，而是視乎回報率及是否優質資產而定。當中在北愛新收購的Phoenix Energy天然氣項目為受規管項目，可提供現金流及即時回報。在英國收購的UU Solar，便有90%收入屬長期合約，及獲政府的再生能源資助，同樣提供穩定回報、盈利及現金流。至於他們進行這兩項收購時，企業價值相對股本回報率低至1倍，減持Northrumbrian Water部份權益時則達1.5至2倍而言，他謂：「多謝幾間大行讚賞」。他重申，長建致力尋求增長同時，會保持審慎理財的核心價值，不會抱志在必得的心態，並成為格言。

他強調：「可持續發展對長建是生意，並非措施，而是一直走在業界之先」。他說，集團旗下電網正支持智慧電網發展，亦结合太陽能、風能及轉廢為能作為再生能源。EDL則作為可持續發展能源的供應商；天然氣業務早已以氫能為重點發展；荷蘭Dutch Enviro Energy則投入廢物管理及再循環；歐洲ista著手做能源及水監察；Canadian Power甚至港燈（2638）的液化天然氣接收站均支持脱碳，全部已為長建提供盈利貢獻。因此他們亦正研究脱碳相關的新投資機遇。

雖然在場有股東質疑長建去年度盈利只有單位數，但是李澤鉅回應指，這與之前在2022年他們減持英國Northrumbrian Water部份權益並錄得一次過收益不無關係。撇除這個因素，他們的盈利按年增長12%，營運現金流亦創86億元新高。由於所持資產大部份多為受規管，提供穩定的經常收入，加上非受規管業務如歐洲ista、加拿大Reliance Home Comfort按當地貨幣基礎已晉身10億元收入之列，增長良好，專注於可持續能源發展的EDL，亦回應到環保議題兼保持快速增長，因此在面對經濟衝擊時仍然保持穩健。加上其可與同系長江實業（1113）及電能實業（0006）結成策略伙伴，集團更可在動盪的環境下，在環球物色新機會。

 

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