港元現報7.8063元貶值15點子，曾貶值最多19點子，報7.8067元，是5月16日7.8105元後最弱。港元亦曾升值最多19點子，報7.8029元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.23點子至4%，是2024年5月20日後最低；1星期HIBOR升2.66點子至4.29179%，是5月3日後最高；2星期HIBOR升5.35點子至4.44%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.33點子至4.77661%，是1月16日後最高；6個月期HIBOR升2.57點子至4.84506%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升2.98點子至4.98553%，是1月4日後最高。

美元指數現報104.611貶值0.05點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43507%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.115%，連續3日收窄，利差是2024年5月06日後最窄，當日差距為-1.1069%。

對上一次連續3日收窄，是4月29日，當日利差報-1.1645%。

其他報道

TikTok據報擬裁減運營和行銷人員

美新規影響 巴克萊擬要求一些員工每周到辦公室工作五天

李澤鉅：長建正物色新脱碳投資 完成兩項新收購淨負債保持去年底水平

Booking.com：研究顯示 旅客認為可持續旅遊非常重要

能鏈尋求至多1億美元私人貸款

滬深三大指數個別發展 人行零投放零回籠

恒指今早高開4點 科指升0.1% 聯想升3% 小鵬升9%

香港科技探索：溢價20%要約回購1億股

港股ADR升3點 夜期低水9點 快手、網易、微博等業績

道指升66點 納指創紀錄新高 伙標指齊創收市新高

北水增持中行 減持前海健康