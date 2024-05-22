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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 l中長線拆息見4個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升4.93點子至4.49089%，是4月3日後最高，當日報4.5081%。對上一次連升6日是5月03日，當日拆息報4.39089%。

港元現報7.8063元貶值15點子，曾貶值最多19點子，報7.8067元，是5月16日7.8105元後最弱。港元亦曾升值最多19點子，報7.8029元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.23點子至4%，是2024年5月20日後最低；1星期HIBOR升2.66點子至4.29179%，是5月3日後最高；2星期HIBOR升5.35點子至4.44%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.33點子至4.77661%，是1月16日後最高；6個月期HIBOR升2.57點子至4.84506%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升2.98點子至4.98553%，是1月4日後最高。

美元指數現報104.611貶值0.05點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43507%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.115%，連續3日收窄，利差是2024年5月06日後最窄，當日差距為-1.1069%。

對上一次連續3日收窄，是4月29日，當日利差報-1.1645%。

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