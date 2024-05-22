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恒指半日升34點 科指升0.6% 北水流入增2.8倍

市場等輝達業績、等聯儲局議息紀要，雖然隔晚美股創新高，不過，亞股續調整，日股回吐，港股、韓股微升，A股個別發展但變動不大。

恒指今早高開4點，高位升139點，低位跌71點，高低波幅210點。金融、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為30.35%，下跌為23.79%，無升跌為45.85%。

恒指半日升34點或0.18%，報19254點，大市成交金額695億元；國指升21點或0.31%，報6842點。恒生科技指數收報4004點，升0.6%。

藍籌股成交金額319.52億元，佔大市成交45.97%；科指成份股成交金額181.52億元，佔大市成交26.11%；國指成份股成交金額273.35億元，佔大市成交39.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少37.69%，至55.77億元，佔大市成交8.01%。牛熊證成交金額19.57億元，減少54.2%；窩輪成交金額36.19億元，減少22.59%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。

藍籌43隻升，34隻下跌，5隻無升跌。聯想（0992）升13.16%，收報11.52元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌5.18%，收報34.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.7元，升13.21%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報19.02元，跌10.28%。

恒指曾下試10天線(19104.59點)。科指10天線(4014.72點)得而復失。

北水南下合計淨流入18.04億元，較上日增加281.31%，淨流入金額是5月20日24.89億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入146.96億元。

李澤鉅：長建（1038）正物色新脱碳投資  完成兩項新收購淨負債保持去年底水平。收報47.3元，升0.11%。

香港科技探索（1137）：溢價20%要約回購1億股。收報1.92元，升7.87%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）收報25.6元，跌0.19%。金山雲（3896）收報1.69元，升1.2%。快手（1024）收報58元，升1.93%。網易（9999）收報153.9元，跌2.9%。滔搏（6110）收報5.72元，升1.24%。微博－ＳＷ（9898）收報71.4元，跌0.49%。

澳博（0880）1.97億向澳娛收購多個項目，拓餐飲業務。收報3.12元，無升跌。

新火科技（1611）發盈喜，料中期純利不少於8000萬元。收報3.07元，升5.5%。

高鑫零售（6808）全年盈轉虧，蝕16億元人幣。收報1.61元，跌1.23%。

嘉利國際（1050）：籲推動資訊自動化，冀研發據點拓至中港之外。收報0.54元，升1.89%。

同程旅行（0780）首季多賺約半成至近4億人幣。收報19.02元，跌10.28%。

小鵬（9868）首季虧損收窄至14億元人幣，毛利率增至13%。收報34.7元，升13.21%。

希慎（0014）百周年辦展覽，冀世世代使續在社區中扮演重要角色。收報12.94元，升1.57%。

花樣年（1777）：逾68%現有債務工具債權人支持重組協議。收報0.088元，升1.15%。

偉易達（0303）全年多賺12%至1.67億美元，派末期息48美仙。創52周高，見55.8元，收報55.45元，升9.69%。

匯控於國泰（0293）持股增至6.03%。收報8.68元，升1.05%。

京東（9618）擬發行15億美元可換股優先票據。收報129.5元，跌1.89%。

361度（1361）：李苑輝不再擔任首席財務官，鄺兆強接任。收報4.61元，升0.66%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.97元，收報2.74元，跌2.49%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.25元，收報5.17元，升0.58%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.27元，收報2.21元，升4.25%；聯想集團（80992）創上市新高，見10.7元，收報10.7元，升13.23%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見77.98元，收報77.92元，升0.8%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.64元，收報14.64元，升0.62%；華夏納指（3086）創上市新高，見37.98元，收報37.98元，升0.37%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.2元，收報1054.75元，無升跌；博時以太幣（3009）創上市新高，見29.72元，收報29.58元，升3.57%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.776元，收報3.776元，升3.28%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.32元，收報9.29元，升3.68%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.19元，收報1.19元，升3.84%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.65元，收報8.65元，升3.9%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.345元，收報9.335元，升4.07%；長久股份（6959）創上市新高，見60元，收報57.5元，跌3.69%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見7.19元，收報6.7元，跌4.15%；邁富時（2556）創上市新高，見65元，收報62.95元，升5.62%；越秀服務（6626）創52周高，見3.92元，收報3.91元，升5.68%；京城佳業（2210）創52周高，見4.37元，收報4.37元，升2.58%；太古（0019）創52周高，見72.5元，收報72.2元，升3.88%；康特隆（1912）創52周高，見0.068元，收報0.056元，升36.59%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.62元，升1.64%；中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，收報1.1元，升8.91%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見11.54元，收報11.52元，升13.16%；工行（1398）創52周高，見4.8元，收報4.77元，升0.21%；中國銀行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.96元，無升跌；神華（1088） 創52周高，見37.3元，收報36.65元，跌0.54%；農業銀行（1288）創52周高，見3.84元，收報3.82元，跌0.26%；工商銀行（1398）創52周高，見4.8元，收報4.77元，升0.21%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括基石控股（1592）低見0.029元，收報0.032元，跌5.88%；飛揚集團（1901）低見0.135元，收報0.142元，無升跌；心泰醫療（2291）低見19.56元，收報19.76元，跌1.45%；金馬能源（6885）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.75元，收報3.12元，升4%；泛遠國際（2516）低見0.1元，收報0.42元，跌7.69%；天津建發（2515）低見1.25元，收報1.38元，升6.98%；泓盈城市服務（2529）低見2.47元，收報2.68元，跌1.11%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.15元，收報0.15元，無升跌；理想（2015）低見80元，收報82.65元，升2.48%；INTL GENIUS（0033）低見2.78元，收報2.8元，跌1.75%；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1.01元，升1%；大中華金融（0431）低見0.081元，收報0.082元，跌7.87%；CNT GROUP（0701）低見0.27元，收報0.27元，跌6.9%；康哲藥業（0867）低見6.74元，收報6.78元，跌3.97%；皇朝家居（1198）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；富臨集團控股（1443）低見0.15元，收報0.15元，無升跌；卓珈控股（1827）低見1.15元，收報1.15元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，愛德新能源（2623）創52周高，見1.21元，收報0.92元，升170.59%；首都創投（2324）創52周高，見0.38元，收報0.215元，升150%；中國鐵鈦（0893）創52周高，見0.15元，收報0.104元，升96.23%；亞洲資源（0899）收報0.158元，升56.44%；東勝旅遊（0265）收報0.032元，升45.45%；冠中地產（0193）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升42.56%；康特隆（1912）創52周高，見0.068元，收報0.056元，升36.59%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.218元，升32.12%；東方匯財證券（8001）收報0.2元，升30.72%。

下跌異動股，包括，德斯控股（8437）見52周低0.072元，收報0.076元，跌26.21%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.098元，收報0.071元，跌24.47%；強泰環保（1395）收報0.104元，跌20%；奧威控股（1370）收報0.5元，跌19.35%；新百利融資（8439）收報0.365元，跌18.89%；國瑞健康（2329）收報0.165元，跌17.91%；S&T HLDGS（3928）收報1.2元，跌17.81%；中彩網通控股（8071）收報0.02元，跌16.67%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.082元，跌15.46%。

 

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