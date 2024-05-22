港燈投資（2638）上市一段時間，到近期股價低於招股價，引發股東關注並於今日股東會內提問。集團主席霍建寧回應，全球電力公司均受到利息影響，但是隨著他們在2024至2028年的五年計劃內會作220億元投資，料會增加集團長遠的利益，彌補到管制利潤率降低兩個百分點的影響。若長遠利息不升反降，他有信心集團的股價表現樂觀。他們亦在面對風風雨雨期間，保持股息平穩。
隨著港燈需要應付新的五年投資計劃，執行董事陳來順稱，集團有別於其他受監管能源公司負債率高達六至八成，其實際淨負債率才只有51%，因此認為非常健康，並可以和銀行及資本市場保持不俗的橋樑關係。他們會保持審慎理財，及將借貸成本降至最低。
國際燃料價自高位回落，行政總裁鄭祖瀛不諱言已從高位回落逾一半，但是因為地缘政治局勢很不穩定，既影響燃料供應及運輸成本，因此難以預測走勢。地缘政治亦非影響燃料成本唯一因素，他們會密切監察情況，盡最大努力去控制支出。另因為要實現減碳，港燈便要增加天然氣發電，目前比例已達總供電70%，並已將每度電的範圍一温室氣體排放量減少68.4%。隨著集團投入另一天然氣發電機組，並在未來五年投產，相信會進一步減低碳排放。集團將於2035年停止煤碳發電。
但是鄭祖瀛指出，因為進行零碳發電涉及龐大工程，要顧及詳細規劃、政府政策及區域合作，在面對龐大的輸電網下，他們已經和相關合作伙伴，研究在區域合作層面輸入零碳電力。
在部署將鴨脷洲海怡半島的綜合大樓及停車場改建酒店項目方面，鄭祖瀛表示，目前已將舊有停車場拆卸，並會拆一部份營運大樓及討論前期工作，但是因為工程非常複雜，因此目前未能夠確定落成日期。
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