moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港燈料利息降股價樂觀  酒店計劃未定落成時間

港燈投資（2638）上市一段時間，到近期股價低於招股價，引發股東關注並於今日股東會內提問。集團主席霍建寧回應，全球電力公司均受到利息影響，但是隨著他們在2024至2028年的五年計劃內會作220億元投資，料會增加集團長遠的利益，彌補到管制利潤率降低兩個百分點的影響。若長遠利息不升反降，他有信心集團的股價表現樂觀。他們亦在面對風風雨雨期間，保持股息平穩。

隨著港燈需要應付新的五年投資計劃，執行董事陳來順稱，集團有別於其他受監管能源公司負債率高達六至八成，其實際淨負債率才只有51%，因此認為非常健康，並可以和銀行及資本市場保持不俗的橋樑關係。他們會保持審慎理財，及將借貸成本降至最低。

國際燃料價自高位回落，行政總裁鄭祖瀛不諱言已從高位回落逾一半，但是因為地缘政治局勢很不穩定，既影響燃料供應及運輸成本，因此難以預測走勢。地缘政治亦非影響燃料成本唯一因素，他們會密切監察情況，盡最大努力去控制支出。另因為要實現減碳，港燈便要增加天然氣發電，目前比例已達總供電70%，並已將每度電的範圍一温室氣體排放量減少68.4%。隨著集團投入另一天然氣發電機組，並在未來五年投產，相信會進一步減低碳排放。集團將於2035年停止煤碳發電。

但是鄭祖瀛指出，因為進行零碳發電涉及龐大工程，要顧及詳細規劃、政府政策及區域合作，在面對龐大的輸電網下，他們已經和相關合作伙伴，研究在區域合作層面輸入零碳電力。

在部署將鴨脷洲海怡半島的綜合大樓及停車場改建酒店項目方面，鄭祖瀛表示，目前已將舊有停車場拆卸，並會拆一部份營運大樓及討論前期工作，但是因為工程非常複雜，因此目前未能夠確定落成日期。

其他報道

港鐵：最近賣樓成功 東涌東站未來1年內再招標

Disney旗下彼思裁員約14% 涉約175名員工

【有片：埋身擊】黃金白銀走勢反覆向好 或出現短線回吐

歐盟中國商會：據悉中國或上調大排量進口車稅率

大摩料AI PC滲透率上升 上調聯想評級

半日沽空金額減28% 盈富沽空減少43%

恒指半日升34點 科指升0.6% 北水流入增2.8倍

洪九果品大股東再押1983萬股

富衛集團與AWS簽訂五年協議 擴大雲端技術合作

穆迪：內房新政或增加地方政府或有負債

滬深三大指數半日個別發展 滬指升0.02%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 l中長線拆息見4個月高

TikTok據報擬裁減運營和行銷人員

美新規影響 巴克萊擬要求一些員工每周到辦公室工作五天

李澤鉅：長建正物色新脱碳投資  完成兩項新收購淨負債保持去年底水平

Booking.com：研究顯示 旅客認為可持續旅遊非常重要

能鏈尋求至多1億美元私人貸款

滬深三大指數個別發展 人行零投放零回籠

恒指今早高開4點 科指升0.1% 聯想升3% 小鵬升9%

香港科技探索：溢價20%要約回購1億股

港股ADR升3點 夜期低水9點 快手、網易、微博等業績

道指升66點 納指創紀錄新高 伙標指齊創收市新高

北水增持中行 減持前海健康

 