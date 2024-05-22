沈輝稱，集團未來會通過優化員工結構等方式降本增效，並回歸初心，銷售更多中低價格商品，調整價格政策，「回歸民生商戶特質」，壓低商品單價，滿足顧客需求，以增加客單量。他表示有信心今財年扭虧爲盈，並且實現以億為單位的盈利。他亦透露高鑫5月份營收較去年同期有6%的增長。

沈輝指，本財年資本支出預測約12億元，主要用作翻新和新開門店。集團計劃在今年新開10多家大賣場和中型超市，並計劃在華東的二三缐城市新開4家會員店，分別位於常熟、嘉興、無錫及江陰，冀會員店成為集團「第二增長曲綫」。另會留意旗下錄得現金流為負的尾店情況，惟會審慎考慮是否關店，暫未有關店計劃。截至今年3月底爲止，高鑫在内地共有472家大賣場、32家中型超市及3家會員店。

另外，高鑫上財年同店銷售（SSSG）倒退6.6%，沈輝表示集團今年4、5月的經營情況有所改善，估計今年同店銷售可以持平。

此外，對於港人北上購物熱潮持續，深圳倉儲式會員超市備受追捧的情況，沈輝稱，暫未有在深圳開會員店的計劃，冀先鞏固華東的市場份額。

高鑫零售收報1.62元，跌0.61%。

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