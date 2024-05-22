AlipayHK宣布與旅遊預訂平台HOPEGOO合作，用戶即日起可以直接購買通往全國的高鐵票及火車票，便利本港旅客出行，AlipayHK為全港第一個售賣高鐵票的電子錢包。
AlipayHK用戶再無需經由該應用程式的小程序，可直接在應用程式的「交通」頁面或直接搜索「高鐵」，輸入出發地、目的地與出發時間，無需註冊及內地電話號碼，免去繁瑣的登陸和認證步驟即可購買高鐵票。
AlipayHK行政總裁李詠詩表示，今年五一黃金周最繁忙近20萬內地旅客抵港的一日，最多人經由西九高鐵站或落馬洲支綫入境；早前復活節港人前往內地客量激增三倍，業界相信這與高鐵及航班運力加強有關，反映高鐵在兩地交通中舉足輕重的角色。AlipayHK把握高鐵的潛在影響力，適時為用戶提供直接購買高鐵票的服務，讓港人在熟悉的內地一線或熱門旅遊城市之外，亦可進一步探索內地中小型城市一站多行的旅遊新模式。
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