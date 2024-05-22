恒指今早高開4點，高位升139點，低位跌71點，高低波幅210點。非必需消費品、能源、地產、材料股推低大市。上升股份比例為36.61%，下跌為28.58%，無升跌為34.8%。

恒指收市跌25點或0.13%，報19195點，大市成交金額1266億元，較上日減少15.89%，是5月9日1236.94億元成交後最少；國指跌3點或0.05%，報6817點。恒生科技指數收報3992點，升0.3%。

藍籌股成交金額604.7億元，佔大市成交47.76%；科指成份股成交金額334.34億元，佔大市成交26.4%；國指成份股成交金額519.78億元，佔大市成交41.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.08%，至66.16億元，佔大市成交5.22%。牛熊證成交金額24.07億元，減少43.68%；窩輪成交金額42.09億元，減少9.98%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，40隻下跌，6隻無升跌。聯想（0992）升12.18%，收報11.42元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌5.13%，收報10.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.65元，升13.05%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報18.48元，跌12.83%。

恒指下試10天線(19098.67點)。科指10天線(4013.52點)得而復失。

北水南下合計淨流入16.53億元，較上日增加249.57%，淨流入金額是5月20日24.89億元後最多。北水連續第5日流入，累計流入145.45億元，對上一次連續5日淨流入是4月3日。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.37%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見19149.41點，是5月16日19114.38點後最低。今日收市報19195.6點，是5月14日後收市新低，當日報19073.71點。連跌2日，累計跌440.62點，對上一次連跌2日是5月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月8日。

科指曾升最多1.41%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見4036.7點，是5月21日4087.81點後最高。今日收市報3992.59點，是5月20日後收市新高，當日報4135.38點。

國指曾跌最多0.3%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見6800.2點，是5月16日6763.01點後最低。今日收市報6817.68點，是5月14日後收市新低，當日報6741.41點。連跌2日，累計跌147.31點，對上一次連跌2日是5月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月8日。

午後消息股表現

抖音快手微信陸續公布短劇備案細則 需獲備案號後才可播出。騰訊（0700）收報384.4元，升0.21%；快手（1024）收報58.15元，升2.2%。

內銀響應房策 促向購買待售住房國企提供貸款。內銀股個別發展。建行（0939）收報5.89元，升0.34%。工行（1398）創52周高，見4.8元，收報4.76元，無升跌。中行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.96元，無升跌。農行（1288）創52周高，見3.84元，收報3.8元，跌0.78%。

內房個別發展，中海外（0688）收報16.14元，升0.37%。潤地（1109）收報32.3元，無升跌。

高鑫零售（6808）：有信心今財年扭虧爲盈。收報1.62元，跌0.61%。

港燈（2638）料利息降股價樂觀 酒店計劃未定落成時間。收報4.92元，升0.82%。

港鐵（0066）：最近賣樓成功 東涌東站未來1年內再招標。收報28.9元，升0.7%。

大摩料AI PC滲透率上升 上調聯想（0992）評級。聯想曾升最多13.95%，是2021年1月13日後最大升幅，當日升幅為17.02%。高見11.6元，是2021年3月31日11.6元後最高。今日收市報11.42元，是2015年6月23日後收市新高，當日報11.46元。收報11.42元，升12.18%。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月25日。

今早及隔晚消息股表現

李澤鉅：長建（1038）正物色新脱碳投資 完成兩項新收購淨負債保持去年底水平。收報47.5元，升0.53%。

香港科技探索（1137）：溢價20%要約回購1億股。收報1.91元，升7.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金山軟件（3888）收報25.6元，跌0.19%。金山雲（3896）收報1.71元，升2.4%。快手（1024）收報58.15元，升2.2%。網易（9999）收報153.6元，跌3.09%。滔搏（6110）收報5.7元，升0.88%。微博－ＳＷ（9898）收報70.5元，跌1.74%。

澳博（0880）1.97億向澳娛收購多個項目，拓餐飲業務。收報3.13元，升0.32%。

新火科技（1611）發盈喜，料中期純利不少於8000萬元。收報3.13元，升7.56%。

高鑫零售（6808）全年盈轉虧，蝕16億元人幣。收報1.62元，跌0.61%。

嘉利國際（1050）：籲推動資訊自動化，冀研發據點拓至中港之外。收報0.53元，無升跌。

同程旅行（0780）首季多賺約半成至近4億人幣。收報18.48元，跌12.83%。

小鵬（9868）首季虧損收窄至14億元人幣，毛利率增至13%。收報34.65元，升13.05%。

希慎（0014）百周年辦展覽，冀世世代使續在社區中扮演重要角色。收報12.74元，無升跌。

花樣年（1777）：逾68%現有債務工具債權人支持重組協議。收報0.087元，無升跌。

偉易達（0303）全年多賺12%至1.67億美元，派末期息48美仙。創52周高，見55.8元，收報55.5元，升9.79%。

匯控於國泰（0293）持股增至6.03%。收報8.65元，升0.7%。

京東（9618）擬發行15億美元可換股優先票據。收報129元，跌2.27%。

361度（1361）：李苑輝不再擔任首席財務官，鄺兆強接任。收報4.65元，升1.53%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.97元，收報2.74元，跌2.49%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.25元，收報5.13元，跌0.19%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.27元，收報2.2元，升3.77%；聯想集團（80992）創上市新高，見10.74元，收報10.62元，升12.38%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.36元，收報30.26元，升0.87%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見355.8元，收報355.5元，升0.54%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見77.98元，收報77.9元，升0.78%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1217.5元，收報1217.5元，升0.08%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.24元，收報8.24元，升0.43%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見487元，收報487元，升0.62%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1116.15元，收報1116.15元，升0.02%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.77元，收報14.75元，升1.37%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1078.35元，收報1078.1元，跌0.01%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.04元，收報38.02元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.2元，收報1055.2元，升0.04%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.86元，收報4.86元，升0.25%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.87元，收報3.87元，升0.73%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1035元，收報1035元，升0.02%；博時以太幣（3009）創上市新高，見29.72元，收報29.2元，升2.24%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.776元，收報3.75元，升2.57%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.32元，收報9.175元，升2.4%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.19元，收報1.172元，升2.27%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.65元，收報8.53元，升2.46%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.345元，收報9.19元，升2.45%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.18元，收報1.18元，升2.43%；越秀服務（6626）創52周高，見3.94元，收報3.82元，升3.24%；京城佳業（2210）創52周高，見4.37元，收報4.3元，升0.94%；太古（0019）創52周高，見72.5元，收報71.1元，升2.3%；康特隆（1912）創52周高，見0.068元，收報0.05元，升21.95%；中國再保險（1508）創52周高，見0.63元，收報0.61元，無升跌；中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，收報1.09元，升7.92%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見11.6元，收報11.42元，升12.18%；工行（1398）創52周高，見4.8元，收報4.76元，無升跌；中國銀行（3988）創52周高，見3.99元，收報3.96元，無升跌；神華（1088） 創52周高，見37.3元，收報36.45元，跌1.09%；農業銀行（1288）創52周高，見3.84元，收報3.8元，跌0.78%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，基石控股（1592）低見0.029元，收報0.032元，跌5.88%；飛揚集團（1901）低見0.135元，收報0.142元，無升跌；心泰醫療（2291）低見19.3元，收報19.58元，跌2.34%；萊蒙國際（3688）低見0.36元，收報0.36元，跌7.69%；青瓷遊戲（6633）低見2.51元，收報2.88元，跌0.35%；科勁國際（6822）低見0.395元，收報0.435元，跌3.33%；金馬能源（6885）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；永泰生物－Ｂ（6978）低見2.75元，收報3.06元，升2%；德斯控股（8437）低見0.039元，收報0.046元，跌55.34%；泛遠國際（2516）低見0.1元，收報0.45元，跌1.1%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.145元，收報0.145元，跌3.33%；理想（2015）低見80元，收報82.2元，升1.92%；INTL GENIUS（0033）低見2.39元，收報2.47元，跌13.33%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.211元，收報0.215元，無升跌；大中華金融（0431）低見0.081元，收報0.085元，跌4.49%；CNT GROUP（0701）低見0.27元，收報0.27元，跌6.9%。

異動股

上升異動股，包括，愛德新能源（2623）創52周高，見1.21元，收報0.82元，升141.18%；首都創投（2324）創52周高，見0.38元，收報0.186元，升116.28%；中國鐵鈦（0893）創52周高，見0.15元，收報0.106元，升100%；東方匯財證券（8001）收報0.237元，升54.9%；亞洲資源（0899）收報0.151元，升49.5%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.12元，升39.53%；南華金融（0619）收報0.255元，升38.59%；沿海家園（1124）收報0.26元，升36.13%；華榮能源（1101）收報0.043元，升34.38%；華大酒店（0201）收報0.105元，升31.25%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）創52周高，見0.62元，收報0.58元，升30.34%。

下跌異動股，包括，德斯控股（8437）創上市新低，見0.039元，收報0.046元，跌55.34%；新城市建設發展（0456）收報0.61元，跌48.31%；英皇文化產業（0491）創52周高，見0.098元，收報0.066元，跌29.79%；金輪天地控股（1232）收報0.064元，跌28.09%；密迪斯肌（8307）收報0.144元，跌27.27%；YUSEI（0096）收報0.59元，跌27.16%；景瑞（1862）收報0.164元，跌23.72%；奧威控股（1370）收報0.48元，跌22.58%；惠陶集團（8238）收報0.079元，跌20.2%。

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