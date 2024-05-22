截至今年3月底，集團平均日活躍用戶為3.938億人，按年升5.2%，電商商品交易總額為2880.73億元，按年升28.2%。

集團表示，期內向所有用戶推出全新的流量推薦機制，協同用戶體驗改善和變現效率提升；智能營銷解決方案為營銷客戶提效賦能，獲得更多的客戶預算。集團亦穩步推進自研大語言模型的研發訓練，以AI技術賦能多個業務場景，提高效率及促進增長。

集團期內線上營銷服務收入按年升27.4%至167億元，AIGC營銷素材的單日消耗峰值突破1000萬元，活躍營銷客戶數亦按年提升近90%。

快手同時宣布，未來36個月將實施160億港元股份購回計劃。截至今日，集團已根據現有回購計劃，以30.9億港元回購6170萬股B股。

快手今日收市報58.15元，升2.2%。

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