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電能繼續奉行穩定派息 著手在澳洲生產綠氫入網

電能實業（0006）新任主席甄達安今日首次主持股東大會，他在會上指，會審慎地去物色穩定及具回報的收購，並期待此前和長江實業（1113）及長江基建（1038）合作收購，將來達致同樣成功。對於股東提出能否和長建一樣可以做到每年增派股息，執行董事陳來順回應，截至去年尾集團淨持現金42億元，會用於收購及尋求自身增長，對現行穩定派息的政策感到舒適。

行政總裁蔡肇中表示，在推進能源轉型的工作上，電能會在發電、配電及配氣三部份著手。當中在發電工作方面，今年煤發電會比2016年時大削超過五成，並會物色如收購英國UU Solar的類似之再生能源項目，並致力擴大轉廢為能，例如堆填沼氣回收，結合再生的天然氣供暖及運輸項目所需。

在配電方面，蔡肇中稱，電能已經在英國會著手更新及推動數碼化，並引進DSO（distributable system operator），確保在具成本效益下有足夠電力支援再生能源發電，供電動車及熱泵使用。同時亦在南澳洲SA Power Networks採納動態運行模式，增加需求方的彈性，利便屋頂發電向網络輸電。在配氣領域，電能亦已經著手在網络內打入20%氫氣，並且嘗試使用100%的氫氣取代天然氣，以至在南澳洲嘗試在日間太陽能過剩、晚間風能過剩下，產生電力供應電解氫(即綠氫)，並在當地網络供應10%氫氣。

甄達安稱，他對出任電能主席感到榮幸，並多謝非執行董事李澤鉅及其他董事信任，去擔任這個重要職位。集團更由早年港燈集團投資香港電力，到目前變身電能到英國、澳紐、美加、中國、泰國及荷蘭等地投資，已有很大增長，他期待將來電能會繼續增長。當中最近和長實及長建收購Phoenix  Energy及UU Solar，前者為北愛爾蘭最大的天然氣網絡，亦和其他受監管的資產類似，並可推動地區減碳；後者則生意不俗並有穩定回報。除此之外，目前仍在積極物色其他投資機會。

儘管在電能的網絡內，目前未完全達致零碳，有股東擔心會否構成風險方面，甄達安指，如他們在營運中的英國及澳洲市場，便需顧及長遠能源安全、可靠性及消費者選擇等因素，得到結論是天然氣有重要角色，天然氣網將來可輸送更多零碳氣體、氫氣及生物甲苯。因此在考慮到這些因素，他對電能營運的資產具有信心。

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