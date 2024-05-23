道瓊斯工業平均指數收跌201點，跌幅0.51%，報39671點。標普500指數收跌14點，跌幅0.28%，報5307點。納斯達克綜合指數收跌31點，或0.19%，報16801點。

高盛跌1.71%，報462.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累52點，而強生升1.49%，報153.5元，貢獻道指14點。

科技股方面，蘋果收市報190.9元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報176.38元，跌0.82%，亞馬遜收市報183.13元，跌0.01%，Facebook收市報467.78元，升0.67%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.34%，報521點。德國DAX指數收跌0.25%，報18680點；法國CAC 40指數跌0.61%，報8092點；英國富時100指數收跌0.55%，報8370點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.17%，報6632點。

美國2年期債息曾升最多1.06%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見4.8797厘，是5月14日4.8928厘後最高。收市報4.869厘，是5月2日後收市新高，當日報4.8727厘。收報4.869厘，升0.84%。

美國10年期債息曾升最多1.07%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為1.11%。高見4.459厘，是5月14日4.5279厘後最高。收市報4.4218厘，是5月20日後收市新高，當日報4.4433厘。收報4.4218厘，升0.22%。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至45.558基點，是4月10日46.975基點後最闊。收市報44.953基點，是3月6日後收市最闊，當日報45.369基點。連續3日擴闊，累計4.268基點，對上一次連跌3日是5月13日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至101.05基點，是5月20日103.647基點後最闊。收市報99.078基點，是5月16日後收市最闊，當日報103.091基點。連續2日擴闊，累計2.882基點，對上一次連跌2日是5月14日。

金龍指數曾跌最多1.26%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.73%。低見6626.67點，是5月10日6535.02點後最低。收市報6632.99點，是5月10日後收市新低，當日報6553.78點。收報6632.99點，跌1.16%。連跌3日，累計跌348.59點，對上一次連跌3日是5月8日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月12日。

道指曾跌最多0.79%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.5%。低見39559.09點，是5月14日39371.92點後最低。收市報39671.04點，是5月14日後收市新低，當日報39558.11點。收報39671.04點，跌0.51%。

標指曾跌最多0.67%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見5286.01點，是5月17日5283.59點後最低。收市報5307.01點，是5月17日後收市新低，當日報5303.27點。收報5307.01點，跌0.27%。

納指曾跌最多0.72%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見16712.09點，是5月20日16695.69點後最低。收市報16801.54點，是5月20日後收市新低，當日報16794.88點。收報16801.54點，跌0.18%。

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