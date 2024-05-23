個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.02%，折合報380.48元；阿里巴巴（9988）跌2.82%，折合報80.66元；美團（3690）跌1.08%，折合報119.3元；匯控（0005）跌0.71%，折合報69.01元；建行（0939）跌0.42%，折合報5.87元。

道期現跌0.12%；標期現升0.23%；納期現升0.42%。日本東證指數現跌0.41%；韓國KOSPI指數現跌0.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.89%。

VIX指數隔晚升3.62%或0.43點，報12.29點。

紐油現跌0.52%或0.4美元，報77.16美元；布油現跌0.42%或0.35美元，報81.55美元；金價現升0.13%或3.32美元，報2382.17美元；LME 銅期貨隔晚跌4.05%或440美元，報10419美元。比特幣現升0.13%或90.84美元，報69502.16美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0058厘，報4.4276厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，貝殼－Ｗ（2423）、嗶哩嗶哩（9626）、博雅互動（0434）、DYNAM JAPAN（6889）、聯想（0992）、百盛集團（3368）、日贏控股（1741）、小米（1810）。

恒大汽車（0708）未履行與地方政府訂約，需退還19億人幣。

慕容家居（1575）非執董配偶與集團存應收款爭議，涉利益衝突尋求罷免非執董。

滔搏（6110）全年多賺兩成，派末期連特息人幣20分。

OSL（0863）獲納入MSCI香港指數。

金山雲（3896）首季淨虧損收窄至2.9億人幣，首錄正數EBITDA。

萬國數據（9698）首季虧損收窄至3.4億人幣。

比特元宇宙（8645）旗下Bitcoin World虛擬資產牌照獲批。

LVMH與阿里（9988）宣布深化合作，加強內地奢侈品零售體驗。

施銘倫再度減持太古B（0087）。

金山軟件（3888）首季多賺近五成至2.9億人幣，辦公軟件收入升約兩成。

電能（0006）繼續奉行穩定派息，著手在澳洲生產綠氫入網。

快手（1024）首季經調整純利43億人幣勝預期，推160億回購計劃。

其他報道

聯儲局會議紀要：支持更長時間維持高利率

美息升 美股見3周最大跌幅 道指跌201點 金龍指數連跌3日

北水增持中行 減持京基金融國際