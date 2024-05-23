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恒指低開171點 見逾一周低 失10天線 科指跌0.5%

恒指今早低開171點或0.9%，報19024點，是5月13日後最低。大市成交金額20億元；國指今早低開44點或0.65%，報6773點，是5月16日後最低。恒生科技指數開市報3972點，跌0.5%。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為4.56%，下跌為8.92%，無升跌為86.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。新地（0016）、九龍倉置業（1997）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，63隻下跌，14隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.89%，報26.9元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌2.98%，報17.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，22隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報60.6元，升4.21%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報81元，跌2.41%。

恒指跌穿10天線(19169.73點)。科指續低於10天線(4023.6點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）無成交，報49.6元。嗶哩嗶哩（9626）開市報122.4元，無升跌。博雅互動（0434）開市報2.16元，無升跌。DYNAM JAPAN（6889）無成交，報4.17元。聯想（0992）開市報11.3元，跌1.05%。百盛集團（3368）無成交，報0.123元。日贏控股（1741）無成交，報0.106元。小米（1810）開市報19.36元，跌0.41%。

恒大汽車（0708）未履行與地方政府訂約，需退還19億人幣。停牌。

慕容家居（1575）非執董配偶與集團存應收款爭議，涉利益衝突尋求罷免非執董。無成交，報0.18元。

滔搏（6110）全年多賺兩成，派末期連特息人幣20分。無成交，報5.7元。

OSL（0863）獲納入MSCI香港指數。無成交，報6.8元。

金山雲（3896）首季淨虧損收窄至2.9億人幣，首錄正數EBITDA。開市報1.61元，跌5.85%。

萬國數據（9698）首季虧損收窄至3.4億人幣。開市報7.95元，跌11.17%。

比特元宇宙（8645）旗下Bitcoin World虛擬資產牌照獲批。無成交，報0.65元。

LVMH與阿里（9988）宣布深化合作，加強內地奢侈品零售體驗。開市報81元，跌2.41%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。無成交，報10.94元。

金山軟件（3888）首季多賺近五成至2.9億人幣，辦公軟件收入升約兩成。開市報25.9元，升1.17%。

電能（0006）繼續奉行穩定派息，著手在澳洲生產綠氫入網。開市報47.45元，無升跌。

快手（1024）首季經調整純利43億人幣勝預期，推160億回購計劃。開市報60.6元，升4.21%。

破頂股表現

破頂股包括，大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.19元，開市報0.19元，升4.97%；滙力資源（1303）創52周高，見0.495元，開市報0.495元，升1.02%。

異動股

上升異動股，包括，匯盈控股（0821）開市報0.069元，升15%；中國蜀塔（8623）開市報0.024元，升14.29%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.275元，升11.34%；銀建國際（0171）開市報0.153元，升10.07%；華榮能源（1101）開市報0.047元，升9.3%；易居企業控股（2048）開市報0.2元，升9.29%；德信中國（2019）開市報0.13元，升9.24%；德基科技控股（1301）開市報0.83元，升5.06%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.19元，開市報0.19元，升4.97%；博安生物（6955）開市報10.1元，升4.88%。

下跌異動股，包括，萬國數據－ＳＷ（9698）開市報7.95元，跌11.17%；中國白銀集團（0815）開市報0.37元，跌7.5%；中信國際電訊（1883）開市報2.65元，跌6.36%；金山雲（3896）開市報1.61元，跌5.85%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.5元，跌5.66%；融創服務（1516）開市報2.36元，跌5.6%；時代中國（1233）開市報0.37元，跌5.13%；灣區發展（0737）開市報1.89元，跌4.55%。

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