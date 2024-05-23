恒指今早低開171點或0.9%，報19024點，是5月13日後最低。大市成交金額20億元；國指今早低開44點或0.65%，報6773點，是5月16日後最低。恒生科技指數開市報3972點，跌0.5%。金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。上升股份比例為4.56%，下跌為8.92%，無升跌為86.51%。