阮國恒表示，同時要求銀行特別針對金融科技的發展和客戶需求的轉變，對不同崗位的工作要求所帶來的影響作出評估，從而制定中長期的培訓計劃，協助相關員工學習新的知識和技能。事實上，有銀行已經開展了相關工作。受訪的主要銀行表示，有約2%的員工於2022年完成培訓後投入新崗位。這些成功案例包括來自分行的前線人員，接受培訓後被調配到財富管理、風險管理、合規等專業範疇。

阮國恒表示，為了協助業界制定長遠的人才規劃，金管局在未來數月會與業界攜手進行深入的研究，主要聚焦兩方面。一是分析銀行業內不同工種受到人工智能發展的影響程度，讓業界有比較具體的參考指標，從而更好地評估未來人力資源的配置，及制定應對的策略協助受影響的員工轉型。

二是研究在全球金融和科技發展的大趨勢下，銀行業未來所需的人才和技能。金管局在2020年與香港銀行公會和香港銀行學會首次聯合發表《2021-2025年未來銀行業人才》研究報告，指出在金融科技、綠色和可持續金融，以及大灣區相關業務這三大領域，從業員現有的技能不足以應付未來業界所需，這研究結果為業界的人才培育工作提供了重要的方向性指引。計劃在明年發表第二份報告，旨在探討下一個五年(即2026-2030年)的技能缺口，好讓業界及早制定和調整相關的人才培訓策略及措施，以支持未來的業務發展。

阮國恒表示，人才是銀行業穩步發展的關鍵。人工智能既為銀行業帶來機遇，也帶來挑戰。生成式人工智能技術應用將如何具體影響人類的工作未能夠完全確定，但相信只要大家共同積極應對未來的科技發展和市場變化、協助從業員裝備未來所需的技能和知識，銀行業就可以充份把握科技帶來的優勢，同時盡量減低對勞動力市場的衝擊。

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