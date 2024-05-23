moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止6連升 半年、全年息創4個月高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連升，跌0.08點子至4.49006%。

港元現報7.8064元升值15點子，曾貶值最多2點子，報7.8081元，是5月16日7.8105元後最弱。亦曾升值最多45點子，報7.8034元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.48點子至3.92524%，是5月20日後最低；1星期HIBOR升1.33點子至4.30512%，是5月3日後最高；2星期HIBOR升1.39點子至4.45393%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至4.77369%；6個月期HIBOR升0.63點子至4.85131%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升0.57點子至4.99119%，是1月3日後最高。

美元指數現報104.861貶值0.072點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43673%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9952%，連續4日收窄，利差是2024年4月08日後最窄，當日差距為-0.9826%。

對上一次連續4日收窄，是2024年4月30日，當日利差報-1.1306%。

其他報道

金管局發布人才發展監管政策手冊 阮國恒：協助業界制定長遠人才規劃

路透社：波音延遲中國飛機交付 因中國審查

輝達料第二季收入280億 多過市場預期

賈躍亭：法拉第未來終有一天會回到中國

杜邦分拆電子和水業務

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指低開171點 見逾一周低 失10天線 科指跌0.5%

加拿大最大退休金機構削中國投資

港股ADR跌207點 夜期低水161點 聯想、小米、嗶哩嗶哩等業績

聯儲局會議紀要：支持更長時間維持高利率

美息升 美股見3周最大跌幅 道指跌201點 金龍指數連跌3日

北水增持中行 減持京基金融國際