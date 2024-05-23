港元現報7.8064元升值15點子，曾貶值最多2點子，報7.8081元，是5月16日7.8105元後最弱。亦曾升值最多45點子，報7.8034元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.48點子至3.92524%，是5月20日後最低；1星期HIBOR升1.33點子至4.30512%，是5月3日後最高；2星期HIBOR升1.39點子至4.45393%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至4.77369%；6個月期HIBOR升0.63點子至4.85131%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升0.57點子至4.99119%，是1月3日後最高。

美元指數現報104.861貶值0.072點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43673%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9952%，連續4日收窄，利差是2024年4月08日後最窄，當日差距為-0.9826%。

對上一次連續4日收窄，是2024年4月30日，當日利差報-1.1306%。

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