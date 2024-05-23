港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連升，跌0.08點子至4.49006%。
港元現報7.8064元升值15點子，曾貶值最多2點子，報7.8081元，是5月16日7.8105元後最弱。亦曾升值最多45點子，報7.8034元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.48點子至3.92524%，是5月20日後最低；1星期HIBOR升1.33點子至4.30512%，是5月3日後最高；2星期HIBOR升1.39點子至4.45393%，是3月28日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.29點子至4.77369%；6個月期HIBOR升0.63點子至4.85131%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR升0.57點子至4.99119%，是1月3日後最高。
美元指數現報104.861貶值0.072點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43673%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9952%，連續4日收窄，利差是2024年4月08日後最窄，當日差距為-0.9826%。
對上一次連續4日收窄，是2024年4月30日，當日利差報-1.1306%。
其他報道
金管局發布人才發展監管政策手冊 阮國恒：協助業界制定長遠人才規劃
港股ADR跌207點 夜期低水161點 聯想、小米、嗶哩嗶哩等業績
美息升 美股見3周最大跌幅 道指跌201點 金龍指數連跌3日