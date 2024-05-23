moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌265點 三大指數見逾一周低 科指跌穿20天線

聯儲局會議紀要偏鷹，亞股普遍上升，人民幣震盪，中間價三連降後刷新1月以來最弱，離岸人民幣貶值至7.2572元，是4月30日7.2572元後最弱；在岸人民幣亦貶值至7.2448元，是4月29日7.247元後最弱，A股、港股下跌，三大指數見逾一周低。恒指跌穿10天線、科指跌穿20天線。

恒指今早低開171點，高位跌171點，低位跌419點，高低波幅248點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.5%，下跌為41.13%，無升跌為46.36%。

恒指半日跌265點或1.38%，報18930點，大市成交金額697億元；國指跌98點或1.45%，報6719點。恒生科技指數收報3925點，跌1.68%。

藍籌股成交金額300.41億元，佔大市成交43.1%；科指成份股成交金額201.77億元，佔大市成交28.94%；國指成份股成交金額296.26億元，佔大市成交42.5%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.14億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加33.03%，至88.02億元，佔大市成交12.61%。牛熊證成交金額48.49億元，增加101.45%；窩輪成交金額39.52億元，減少6.09%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、神華（1088） 、萬洲（0288）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，74隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升1.44%，收報133.4元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌5.01%，收報145.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報26.25元，升2.54%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報14.28元，跌5.68%。

恒指跌穿10天線(19160.29點)。科指曾跌穿20天線(3904.4點)。

北水南下合計淨流入10.56億元，較上日減少36.12%，連續第6日流入，累計流入156.02億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）收報49.3元，跌0.6%。嗶哩嗶哩（9626）收報121元，跌1.14%。博雅互動（0434）收報2.15元，跌0.46%。DYNAM JAPAN（6889）收報4.17元，無升跌。聯想（0992）收報11.4元，跌0.18%。百盛集團（3368）收報0.12元，跌2.44%。日贏控股（1741）收報0.103元，跌2.83%。小米（1810）收報18.92元，跌2.67%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.18%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見18776.21點，是5月10日18657.51點後最低。連跌3日，累計跌706.2點，對上一次連跌3日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月17日。

科指曾跌最多2.35%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3898.75點，是5月9日3868.67點後最低。

國指曾跌最多2.32%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見6659.34點，是5月13日6656.81點後最低。連跌3日，累計跌245.86點，對上一次連跌3日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月15日。

恒大汽車（0708）未履行與地方政府訂約，需退還19億人幣。停牌。

慕容家居（1575）非執董配偶與集團存應收款爭議，涉利益衝突尋求罷免非執董。收報0.18元，無升跌。

滔搏（6110）全年多賺兩成，派末期連特息人幣20分。收報5.63元，跌1.23%。

OSL（0863）獲納入MSCI香港指數。收報6.79元，跌0.15%。

金山雲（3896）首季淨虧損收窄至2.9億人幣，首錄正數EBITDA。收報1.65元，跌3.51%。

萬國數據（9698）首季虧損收窄至3.4億人幣。收報7.86元，跌12.18%。

比特元宇宙（8645）旗下Bitcoin World虛擬資產牌照獲批。收報0.64元，跌1.54%。

LVMH與阿里（9988）宣布深化合作，加強內地奢侈品零售體驗。收報79.95元，跌3.67%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.82元，跌1.1%。

金山軟件（3888）首季多賺近五成至2.9億人幣，辦公軟件收入升約兩成。收報26.25元，升2.54%。

電能（0006）繼續奉行穩定派息，著手在澳洲生產綠氫入網。收報47.35元，跌0.21%。

快手（1024）首季經調整純利43億人幣勝預期，推160億回購計劃。收報59.1元，升1.63%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.54元，收報30.54元，升0.93%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見359.1元，收報359.1元，升1.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1225.5元，收報1225.5元，升0.66%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.3元，收報8.3元，升0.73%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見495.3元，收報495.3元，升1.7%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.24元，收報38.24元，升0.58%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.54元，收報23.5元，升2.35%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.65元，收報1055.6元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1129.6元，收報1129.6元，升0.04%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.186元，收報1.186元，升0.51%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.39元，跌1.27%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.385元，收報0.38元，升2.7%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.22元，收報8.22元，升0.12%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.191元，收報0.183元，升1.1%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見55.95元，收報55.4元，跌0.18%；新華通訊頻媒（0309）創52周高，見0.058元，收報0.052元，跌7.14%；中船防務（0317）創52周高，見15.28元，收報14.94元，升0.95%；首鋼資源（0639）創52周高，見3.48元，收報3.44元，跌1.15%；神州控股（0861）創52周高，見3.45元，收報3.4元，跌0.29%；德林國際（1126）創52周高，見5.18元，收報5.14元，無升跌。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括聯泰控股（0311）低見0.169元，收報0.19元，跌1.55%；新世界百貨中國（0825）低見0.232元，收報0.235元，無升跌；心泰醫療（2291）低見19元，收報19.18元，跌2.04%；上海小南國（3666）低見0.03元，收報0.032元，跌11.11%；萊蒙國際（3688）低見0.355元，收報0.355元，跌1.39%；博安生物（6955）低見9.19元，收報9.27元，跌3.74%；德斯控股（8437）低見0.035元，收報0.038元，跌17.39%。

創52周低，其中包括，理想（2015）低見78.2元，收報79.45元，跌3.35%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.211元，收報0.211元，跌1.86%；康哲藥業（0867）低見6.63元，收報6.78元，無升跌；大明國際（1090）低見0.9元，收報1.03元，升0.98%；眾誠能源（2337）低見3.68元，收報3.72元，跌3.13%；陸慶娛樂（8052）低見0.037元，收報0.04元，跌2.44%；華星控股（8237）低見0.022元，收報0.022元，跌4.35%。

異動股

上升異動股，包括，中國蜀塔（8623）收報0.04元，升90.48%；金輝控股（9993）收報3.77元，升72.15%；基石控股（1592）收報0.047元，升46.88%；英皇資本（0717）收報0.048元，升41.18%；順泰控股（1335）收報0.132元，升38.95%；匯盈控股（0821）收報0.079元，升31.67%；SPROCOMM INTEL（1401）收報3.86元，升26.56%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.176元，升24.82%；東方匯財證券（8001）收報0.295元，升24.47%；先機企業集團（0176）收報0.022元，升22.22%；千盛集團控股（8475）收報0.45元，升21.62%。

下跌異動股，包括，華大酒店（0201）收報0.081元，跌22.86%；交大慧谷（8205）收報0.111元，跌20.71%；威鋮國際（1002）收報0.073元，跌18.89%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.035元，收報0.038元，跌17.39%；萬里印刷（8385）收報0.14元，跌16.67%；凱知樂國際（2122）收報0.063元，跌16%；愛德新能源（2623）收報0.69元，跌15.85%；偉立控股（2372）收報0.33元，跌15.38%；實力建業（0519）收報0.061元，跌15.28%；中國鐵鈦（0893）收報0.09元，跌15.09%。

 

其他報道

萬科將旗下物流公司270億元股權抵押予招行

橡樹資本接手國際米蘭 因蘇寧未能還債

OpenAI與新聞集團簽署協議 獲准以媒體內容訓練ChartGPT

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止6連升 半年、全年息創4個月高

金管局發布人才發展監管政策手冊 阮國恒：協助業界制定長遠人才規劃

路透社：波音延遲中國飛機交付 因中國審查

輝達料第二季收入280億 多過市場預期

賈躍亭：法拉第未來終有一天會回到中國

杜邦分拆電子和水業務

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指低開171點 見逾一周低 失10天線 科指跌0.5%

加拿大最大退休金機構削中國投資

港股ADR跌207點 夜期低水161點 聯想、小米、嗶哩嗶哩等業績

聯儲局會議紀要：支持更長時間維持高利率

美息升 美股見3周最大跌幅 道指跌201點 金龍指數連跌3日

北水增持中行 減持京基金融國際