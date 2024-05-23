恒指今早低開171點，高位跌171點，低位跌419點，高低波幅248點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.5%，下跌為41.13%，無升跌為46.36%。

恒指半日跌265點或1.38%，報18930點，大市成交金額697億元；國指跌98點或1.45%，報6719點。恒生科技指數收報3925點，跌1.68%。

藍籌股成交金額300.41億元，佔大市成交43.1%；科指成份股成交金額201.77億元，佔大市成交28.94%；國指成份股成交金額296.26億元，佔大市成交42.5%。

24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.14億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加33.03%，至88.02億元，佔大市成交12.61%。牛熊證成交金額48.49億元，增加101.45%；窩輪成交金額39.52億元，減少6.09%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、神華（1088） 、萬洲（0288）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，74隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升1.44%，收報133.4元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌5.01%，收報145.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報26.25元，升2.54%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報14.28元，跌5.68%。

恒指跌穿10天線(19160.29點)。科指曾跌穿20天線(3904.4點)。

北水南下合計淨流入10.56億元，較上日減少36.12%，連續第6日流入，累計流入156.02億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）收報49.3元，跌0.6%。嗶哩嗶哩（9626）收報121元，跌1.14%。博雅互動（0434）收報2.15元，跌0.46%。DYNAM JAPAN（6889）收報4.17元，無升跌。聯想（0992）收報11.4元，跌0.18%。百盛集團（3368）收報0.12元，跌2.44%。日贏控股（1741）收報0.103元，跌2.83%。小米（1810）收報18.92元，跌2.67%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.18%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見18776.21點，是5月10日18657.51點後最低。連跌3日，累計跌706.2點，對上一次連跌3日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月17日。

科指曾跌最多2.35%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3898.75點，是5月9日3868.67點後最低。

國指曾跌最多2.32%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見6659.34點，是5月13日6656.81點後最低。連跌3日，累計跌245.86點，對上一次連跌3日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月15日。

恒大汽車（0708）未履行與地方政府訂約，需退還19億人幣。停牌。

慕容家居（1575）非執董配偶與集團存應收款爭議，涉利益衝突尋求罷免非執董。收報0.18元，無升跌。

滔搏（6110）全年多賺兩成，派末期連特息人幣20分。收報5.63元，跌1.23%。

OSL（0863）獲納入MSCI香港指數。收報6.79元，跌0.15%。

金山雲（3896）首季淨虧損收窄至2.9億人幣，首錄正數EBITDA。收報1.65元，跌3.51%。

萬國數據（9698）首季虧損收窄至3.4億人幣。收報7.86元，跌12.18%。

比特元宇宙（8645）旗下Bitcoin World虛擬資產牌照獲批。收報0.64元，跌1.54%。

LVMH與阿里（9988）宣布深化合作，加強內地奢侈品零售體驗。收報79.95元，跌3.67%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.82元，跌1.1%。

金山軟件（3888）首季多賺近五成至2.9億人幣，辦公軟件收入升約兩成。收報26.25元，升2.54%。

電能（0006）繼續奉行穩定派息，著手在澳洲生產綠氫入網。收報47.35元，跌0.21%。

快手（1024）首季經調整純利43億人幣勝預期，推160億回購計劃。收報59.1元，升1.63%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.54元，收報30.54元，升0.93%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見359.1元，收報359.1元，升1.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1225.5元，收報1225.5元，升0.66%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.3元，收報8.3元，升0.73%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見495.3元，收報495.3元，升1.7%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.24元，收報38.24元，升0.58%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.54元，收報23.5元，升2.35%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.65元，收報1055.6元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1129.6元，收報1129.6元，升0.04%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.186元，收報1.186元，升0.51%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.39元，跌1.27%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.385元，收報0.38元，升2.7%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.22元，收報8.22元，升0.12%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.191元，收報0.183元，升1.1%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見55.95元，收報55.4元，跌0.18%；新華通訊頻媒（0309）創52周高，見0.058元，收報0.052元，跌7.14%；中船防務（0317）創52周高，見15.28元，收報14.94元，升0.95%；首鋼資源（0639）創52周高，見3.48元，收報3.44元，跌1.15%；神州控股（0861）創52周高，見3.45元，收報3.4元，跌0.29%；德林國際（1126）創52周高，見5.18元，收報5.14元，無升跌。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括聯泰控股（0311）低見0.169元，收報0.19元，跌1.55%；新世界百貨中國（0825）低見0.232元，收報0.235元，無升跌；心泰醫療（2291）低見19元，收報19.18元，跌2.04%；上海小南國（3666）低見0.03元，收報0.032元，跌11.11%；萊蒙國際（3688）低見0.355元，收報0.355元，跌1.39%；博安生物（6955）低見9.19元，收報9.27元，跌3.74%；德斯控股（8437）低見0.035元，收報0.038元，跌17.39%。

創52周低，其中包括，理想（2015）低見78.2元，收報79.45元，跌3.35%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.211元，收報0.211元，跌1.86%；康哲藥業（0867）低見6.63元，收報6.78元，無升跌；大明國際（1090）低見0.9元，收報1.03元，升0.98%；眾誠能源（2337）低見3.68元，收報3.72元，跌3.13%；陸慶娛樂（8052）低見0.037元，收報0.04元，跌2.44%；華星控股（8237）低見0.022元，收報0.022元，跌4.35%。

異動股

上升異動股，包括，中國蜀塔（8623）收報0.04元，升90.48%；金輝控股（9993）收報3.77元，升72.15%；基石控股（1592）收報0.047元，升46.88%；英皇資本（0717）收報0.048元，升41.18%；順泰控股（1335）收報0.132元，升38.95%；匯盈控股（0821）收報0.079元，升31.67%；SPROCOMM INTEL（1401）收報3.86元，升26.56%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.176元，升24.82%；東方匯財證券（8001）收報0.295元，升24.47%；先機企業集團（0176）收報0.022元，升22.22%；千盛集團控股（8475）收報0.45元，升21.62%。

下跌異動股，包括，華大酒店（0201）收報0.081元，跌22.86%；交大慧谷（8205）收報0.111元，跌20.71%；威鋮國際（1002）收報0.073元，跌18.89%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.035元，收報0.038元，跌17.39%；萬里印刷（8385）收報0.14元，跌16.67%；凱知樂國際（2122）收報0.063元，跌16%；愛德新能源（2623）收報0.69元，跌15.85%；偉立控股（2372）收報0.33元，跌15.38%；實力建業（0519）收報0.061元，跌15.28%；中國鐵鈦（0893）收報0.09元，跌15.09%。

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