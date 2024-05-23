全年收入按年跌8%至568.64億美元，毛利率增0.2個百分點至17.2%；第四季收入按年增9%至138.33億美元，毛利率按年增0.6個百分點。

集團指，全年溢利下跌37%，反映上半年全行業的整體倒退。第四季度錄得顯著扭虧，純利按年增長 118%至2.48億美元，創下第四季度歷來第三高水平。

收入方面，集團指全年收入及淨利潤下降8%及 37%，主要受回顧期內上半年整體市場疲弱所影響。 然而，下半年需求勢頭加快。

於第四財政季度，集團錄得強勁復蘇，其銷售及淨溢利分別按年增長9%及118%。方案服務業務集團第四季度收入創歷史新高，達18億美元，分部盈利能力維持於21%，帶動溢利按年增長20%。

智能設備業務集團連續三個季度繼續擴大其在個人電腦和智能手機領域的市場份額。智能設備業務集團的分部溢利按年增長17%，遠超其7%的收入增長，歸因於該業務集團繼續推動利潤高、增長迅速的高端產品的銷售。由於雲客戶的需求較預期強，以及其生成式人工智能產品持續不斷增長，基礎設施方案業務集團實現強勁增長，第四財政季度收入按年增長15%。

基礎設施方案業務集團的盈利能力仍面臨挑戰，但已啟動了一項恢復盈利能力的計劃，以確保逐步改善其業務。

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