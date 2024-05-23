moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

李澤鉅：港貨櫃碼頭排名下跌不爭事實　用地改變與否宜由政府決定

長江和記（0001）主席李澤鉅今日出席股東周年大會，對於股東關注到香港港口排名下跌，集團會否將在港的葵涌貨櫃碼頭所佔土地改變用途時，他說，香港貨櫃碼頭的排名持續下跌是不爭事實，至於應否改變土地用途已經超出他們的決策範圍，並宜交由港府決定，集團會和港府保持溝通及配合。

他又說，集團的業務遍布全球，地域多元化，當中歐亞的零售業務在去年的增長已經超過疫情前。基建業務亦錄穩健增長，並於去年錄得高紀錄的營運現金流。港口業務亦多元化及平衡發展，並且已經在高發展潛力的埃及、沙特阿拉伯、墨西哥及巴基斯坦的市場發展，並在增長中。電訊業務方面，則正進行創造價值的交易，在過去數年已帶來顯著協同效應。當中在印尼的業務完成合併交易後，當地電訊業務IOH的股價已經較合併前上升80%，派息亦有增加。因此集團對核心業務的增長前景有信心。

他以屈臣氏的零售業務為例，很多年前已經在港經營600多間店舖，並集中在港發展，今時今日則在海內外經營1.68萬間店舖，如非全球化發展，充其量在港只有約800間店舖，並面對飽和的市場。香港和海外的業務，既可以互補不足，亦可互相幫助。面對香港市民北上消費，他謂：「香港消費模式轉變，為香港零售部門帶來大挑戰，並積極應對」。當中他們已經調整產品组合，超市採購更多內地產品，令市民不用長途跋涉。屈臣氏推進O+O策略，亦見成效，O+O的顧客群消費，比實體店客人多超過3倍。

在股東提問到近年較多投資英國投資時指，他強調，集團是全球化及國際化的公司，涉及超過50幾個國家，業務覆蓋不同行業。他說，香港作為國際金融中心，若有越來越多國際企業及家族辦公室來港，不論國藉，香港的國際金融中心地位只會更鞏固，經濟底氣更好。集團的責任是，為股東爭取回報，最重要是看項目質素、穩定性，而非選擇投資地區。若有回報，他們會繼續在中國及香港投資。

在會內有股東關注獨董任職公司數目多，分配時間較少，李澤鉅强調，未見有獨董超越港妄所要求任職逾6家公司，去年無論是董事會及委員會會議，出席率均達100%。

其他報道

萬科：200億銀團貸款助公司提升流動性

聯想全年少賺34% 末期息0.3元 第四季多賺1.18倍 歷來第三高

半日沽空金額減4% 快手沽空增6倍

恒指半日跌265點 三大指數見逾一周低 科指跌穿20天線

博雅互動首季多賺11倍 核心純利升7%

萬科將旗下物流公司270億元股權抵押予招行

橡樹資本接手國際米蘭 因蘇寧未能還債

OpenAI與新聞集團簽署協議 獲准以媒體內容訓練ChartGPT

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止6連升 半年、全年息創4個月高

金管局發布人才發展監管政策手冊 阮國恒：協助業界制定長遠人才規劃

路透社：波音延遲中國飛機交付 因中國審查

輝達料第二季收入280億 多過市場預期

賈躍亭：法拉第未來終有一天會回到中國

杜邦分拆電子和水業務

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指低開171點 見逾一周低 失10天線 科指跌0.5%

加拿大最大退休金機構削中國投資

港股ADR跌207點 夜期低水161點 聯想、小米、嗶哩嗶哩等業績

聯儲局會議紀要：支持更長時間維持高利率

美息升 美股見3周最大跌幅 道指跌201點 金龍指數連跌3日

北水增持中行 減持京基金融國際