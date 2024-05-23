他又說，集團的業務遍布全球，地域多元化，當中歐亞的零售業務在去年的增長已經超過疫情前。基建業務亦錄穩健增長，並於去年錄得高紀錄的營運現金流。港口業務亦多元化及平衡發展，並且已經在高發展潛力的埃及、沙特阿拉伯、墨西哥及巴基斯坦的市場發展，並在增長中。電訊業務方面，則正進行創造價值的交易，在過去數年已帶來顯著協同效應。當中在印尼的業務完成合併交易後，當地電訊業務IOH的股價已經較合併前上升80%，派息亦有增加。因此集團對核心業務的增長前景有信心。

他以屈臣氏的零售業務為例，很多年前已經在港經營600多間店舖，並集中在港發展，今時今日則在海內外經營1.68萬間店舖，如非全球化發展，充其量在港只有約800間店舖，並面對飽和的市場。香港和海外的業務，既可以互補不足，亦可互相幫助。面對香港市民北上消費，他謂：「香港消費模式轉變，為香港零售部門帶來大挑戰，並積極應對」。當中他們已經調整產品组合，超市採購更多內地產品，令市民不用長途跋涉。屈臣氏推進O+O策略，亦見成效，O+O的顧客群消費，比實體店客人多超過3倍。

在股東提問到近年較多投資英國投資時指，他強調，集團是全球化及國際化的公司，涉及超過50幾個國家，業務覆蓋不同行業。他說，香港作為國際金融中心，若有越來越多國際企業及家族辦公室來港，不論國藉，香港的國際金融中心地位只會更鞏固，經濟底氣更好。集團的責任是，為股東爭取回報，最重要是看項目質素、穩定性，而非選擇投資地區。若有回報，他們會繼續在中國及香港投資。

在會內有股東關注獨董任職公司數目多，分配時間較少，李澤鉅强調，未見有獨董超越港妄所要求任職逾6家公司，去年無論是董事會及委員會會議，出席率均達100%。

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