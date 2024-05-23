金記冰室昨日被積金局入稟高等法院，要求償還拖欠的強積金供款310萬元。積金局證實，金記餐飲未為約980名僱員，繳交今年2月及3月份的強積金供款及附加費。自今年3月起，積金局亦收到15宗僱員投訴金記餐飲拖欠2月及3月的強積金供款。積金局於2024年5月22日入稟高等法院代受影響僱員追討拖欠的強積金供款及附加費。