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積金局證金記未為980名僱員繳交2、3月強積金供款

金記冰室昨日被積金局入稟高等法院，要求償還拖欠的強積金供款310萬元。積金局證實，金記餐飲未為約980名僱員，繳交今年2月及3月份的強積金供款及附加費。自今年3月起，積金局亦收到15宗僱員投訴金記餐飲拖欠2月及3月的強積金供款。積金局於2024年5月22日入稟高等法院代受影響僱員追討拖欠的強積金供款及附加費。

積金局亦正跟進金記餐飲2024年4月份的強積金供款，當確定拖欠款額後，會再次入稟法庭向金記餐飲作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

積金局表示，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局有專責部門處理有關涉嫌違反強積金條例規定的投訴，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，積金局會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

 

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