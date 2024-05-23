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GUM：截止4月底港強積金市場總資產升0.1%

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布，截至4月30日，強積金市場總資產上升0.1%至1.185萬億元。4月「股票基金」和「混合資產基金」分別有21.6億及8.7億港元的資金轉出，這是今年首次資金由「股票基金」及「混合資產基金」轉至「固定收益基金」。

資⾦流向⽅⾯，今年 4 ⽉，「股票基⾦」和「混合資產基⾦」分別有 21.6 億及 8.7 億港元的資⾦，這是今年⾸次資⾦由「股票基⾦」及「混合資產基⾦」轉⾄「固定收益基⾦」。

4⽉資⾦淨轉出最多的前五個資產類型包括「香港股票基⾦（追蹤指數)」、「香港股票基⾦」、「混合資產基⾦（80% ⾄ 100%股票 ）」、「混合資產基⾦（60% ⾄ 80% 股票）」和「⼤中華股票基⾦」。

⽽資⾦淨流入最多的前五個資產類型則包括「強積⾦保守基⾦」、「預設投資策略-核⼼累積基⾦」、「⽇本股票基⾦」、「保證基⾦」和「環球股票基⾦」。其中「強積⾦保守基⾦」及「保證基⾦」共轉入約 28 億港元，反映成員的避險情緒正在增加。

GUM 策略及投資分析師雲天輝表示，「受累於美國通脹反彈和加沙地緣事件，4 ⽉份全球股市出現調整（尤以美股和⽇股）。市場避險情緒升溫，強積⾦保守基⾦和保證基⾦分別共吸納 28 億港元的資⾦。另⼀⽅⾯，港股 4 ⽉從低位反彈近 9%，唯仍然有共 25 億資⾦從香港股票相關基⾦轉出，但隨著港股在 5 ⽉的強勢反彈及交易量的提⾼，預計轉出量將會減少。不過，強積⾦作為長期的退休投資⼯具，強積⾦成員應該以長期投資的⾓度看待，不應過於預測最佳的入市時機來追逐市場波動。」

 

 

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