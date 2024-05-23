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忠意保險在港推藝術品保險方案 數碼化簡化核保及收藏品管理

忠意保險公布，在港推出藝術品保險方案，為首個引入相關產品的亞洲市場。該行現為私人收藏家提供一系列保險方案，今年稍後亦會將保障計劃延伸至企業收藏品、博物館及展覽客戶。

忠意表示，就保護和管理其藝術收藏品及資產，同時配合相關的數碼技術及應用程式，將指出數碼方案，包括與人工智能公司Wondeur推出應用程式，為藝術市場提供全方位的服務，包括由專家提供網上估價服務、虛擬畫廊以及文件存檔系統，收藏家和藝術愛好者可使用功能，即時查閱藝術家的相關資料，包括其展覽資訊、作品系列、交易動向和出版物等。工具可就藝術家的數據作出分析，繼而對藝術家及其作品前景作出預測，為藝術投資及收藏提供決策依據。

該行亦與SpeakART合作推出管理藝術品保險的數碼方案，讓客戶與經紀共享信息，建立和管理已投保收藏品的紀錄。網絡平台兼具靈活、協作性強、而且方便使用的特點，讓用戶輕鬆建立收藏品清單、生成相關的保險證書，以及狀態報告。用戶可透過授權和邀請系統使用平台中相互連接的所有功能。

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