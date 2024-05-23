忠意表示，就保護和管理其藝術收藏品及資產，同時配合相關的數碼技術及應用程式，將指出數碼方案，包括與人工智能公司Wondeur推出應用程式，為藝術市場提供全方位的服務，包括由專家提供網上估價服務、虛擬畫廊以及文件存檔系統，收藏家和藝術愛好者可使用功能，即時查閱藝術家的相關資料，包括其展覽資訊、作品系列、交易動向和出版物等。工具可就藝術家的數據作出分析，繼而對藝術家及其作品前景作出預測，為藝術投資及收藏提供決策依據。

該行亦與SpeakART合作推出管理藝術品保險的數碼方案，讓客戶與經紀共享信息，建立和管理已投保收藏品的紀錄。網絡平台兼具靈活、協作性強、而且方便使用的特點，讓用戶輕鬆建立收藏品清單、生成相關的保險證書，以及狀態報告。用戶可透過授權和邀請系統使用平台中相互連接的所有功能。

其他報道

摩通戴蒙：美國可能「硬著陸」 利率仍可能「小幅上漲」

A股午後續弱 滬深三大指數跌逾1%

積金局證金記未為980名僱員繳交2、3月強積金供款

彭博社：散戶押注港股升勢將逆轉 港股ETF本季資金流出急增

花旗據報減少租用新加坡辦公空間

宏利香港伙慈善機構心聆 策劃活動應對精神健康問題

李澤鉅：港貨櫃碼頭排名下跌不爭事實 用地改變與否宜由政府決定

萬科：200億銀團貸款助公司提升流動性

聯想全年少賺34% 末期息0.3元 第四季多賺1.18倍 歷來第三高

半日沽空金額減4% 快手沽空增6倍

恒指半日跌265點 三大指數見逾一周低 科指跌穿20天線

博雅互動首季多賺11倍 核心純利升7%

萬科將旗下物流公司270億元股權抵押予招行

橡樹資本接手國際米蘭 因蘇寧未能還債

OpenAI與新聞集團簽署協議 獲准以媒體內容訓練ChatGPT

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止6連升 半年、全年息創4個月高

金管局發布人才發展監管政策手冊 阮國恒：協助業界制定長遠人才規劃

路透社：波音延遲中國飛機交付 因中國審查

輝達料第二季收入280億 多過市場預期

賈躍亭：法拉第未來終有一天會回到中國

杜邦分拆電子和水業務

滬深三大指數低開 人行實現零投放零回籠

恒指低開171點 見逾一周低 失10天線 科指跌0.5%