長江實業（1113）主席李澤鉅今午出席股東周年大會，面對股東提問時，除了表示會因應項目質素、穩健性、回報及是否計到數而作出投資，而非以地點作為選擇，但是回購公司的股份也是投資。去年集團已出資逾30億元回購8300萬股，在香港間接投資。他認為，對股東的回報不限於派息，回購股份也是一種回報，幫助到股東長遠利益及持續發展，另較早前在英國收購天然氣及太陽能項目，亦會給予股東回報。
樓市撤辣後，發展商劈價售樓，李澤鉅稱，樓盤定價難以一概而論，要視乎不同條件，例如物業本身、交通及當時市場環境等因素而定。香港樓市一向有剛性需求，料續會得到支持，撤辣後影響樓市的因素主要為政策及利率。
雖然有股東引述學者指，投資基建好過地產，但是他認為兩個行業有別，因此難直接比較，而且此一時彼一時。集團較早前投資英國的天然氣及太陽能項目，回報率有雙位數字。發展地產項目連同地價，加上建築費用處於高水平，因此要爭取雙位數回報率顯然不容易。
面對近期香港寫字樓空置率高企，李澤鉅認為，儘管近期需求不高，但是長江中心二期屬優質項目，有全海景的寫字樓更供應不多，又是核心寫字樓，因此他對該項目的租務，不會太過擔心。
有股東認為長實負債低、現金多，會否物色新地點收購時，他指出，市場上有很多人會找他們去看新項目，有不同地點及不同行業選擇。長實作為國際集團、國際公司兼多元化，不會受地域、行業限制，最重要是看項目是否優質、穩健及好回報，近日的兩個收購項目便是好例子。
他又指，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及家族辦公室過來，不論國籍，也有助國際金融中心發展，會更有底氣，更有利發展。長江集團本身是國際化集團、國際企業，在逾50個國家營運，投資不同行業，作為上市公司，最重要為股東爭取回報。
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