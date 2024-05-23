雙方將深化發展兩灣多式聯運業務合作，利用北部灣港在陸路連接大西北，海上連接粵港澳大灣區，以連通亞洲至北美及歐洲等區域，攜手建設「大西北—北部灣—香港（葵青）/鹽田—全球各地」的海鐵聯運物流大通道。此外，雙方通過香港和鹽田港的航線互補及通關便利，共同推動雙向貨源在北部灣港及香港中轉作業，並加快以廣西、葵青港區及鹽田港區無縫高效聯通為基礎的物流樞紐布局「桂-葵-鹽」的協作。是次合作預計可為香港港口帶來額外貨量及有效加快出入口貨物流通，舉例由大西北經香港轉運至亞洲主要地區只需4至7天。

運輸及物流局海運及港口發展專員陳婉雯表示，香港是區內重要的樞紐港，提供優質港口及海運服務。正如2023年12月公布的《海運及港口發展策略行動綱領》，目標是提升香港港口及大灣區港口群的整體競爭力，樂見和記港口信託與北部灣港集團簽訂合作備忘錄，促進廣西與香港之間的多式聯運，並善用香港港口的國際聯繫和高效率服務，有助鞏固香港作為國際航運中心的地位。

和記港口信託行政總裁周彥邦表示，和記港口信託致力與業界持份者合作，為旗下港口及物流相關業務開拓更多發展機遇，很高興與北部灣港集團合作，利用香港及北部灣各自的優勢加強整體競爭力，進一步提升香港作為國際中轉樞紐的地位。

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