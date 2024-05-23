根據灼識諮詢的資料，就2022年的交易量而言，汽車街是中國最大的二手車交易服務提供商。汽車街通過旗下交易平台以同步拍及在線拍兩種拍賣形式促成二手車交易。2023年，通過其交易平台交易的二手車約17.6萬輛。

財務方面，汽車街2023年度由盈轉虧，公司擁有人應佔虧損為1550.9萬元（人民幣·下同），主要是由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值大幅變動，排除該因素及上市開支等，其2023年的經調整净利潤為1.07億元，按年增加51.8%，不過相比2021年同期的1.92億元減少44.3%；2021年至2023年毛利率分別為62.8%、60.9%、63.5%；同期收入分別爲6.8億元、4.7億元、4.9億元。

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