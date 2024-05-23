恒指今早低開171點，高位跌171點，低位跌419點，高低波幅248點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.04%，下跌為49.35%，無升跌為34.6%。

恒指收市跌326點或1.7%，報18868點，大市成交金額1299億元，較上日增加2.6%，是5月21日1505.83億元成交後最多；國指跌115點或1.7%，報6701點。恒生科技指數收報3896點，跌2.41%。

藍籌股成交金額644.09億元，佔大市成交49.58%；科指成份股成交金額394.08億元，佔大市成交30.33%；國指成份股成交金額597.01億元，佔大市成交45.95%。

24隻雙櫃台股，總成交1.53億元人民幣，相當於約1.65億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加53.3%，至101.43億元，佔大市成交7.8%。牛熊證成交金額56.63億元，增加135.26%；窩輪成交金額44.79億元，增加6.43%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、神華（1088） 、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，75隻下跌，0隻無升跌。中海油（0883）升0.74%，收報19.18元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌7.88%，收報141.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報71.75元，升1.77%；跌幅最大的是網易（9999）收報141.5元，跌7.88%。

恒指跌穿10天線(19154.16點)。科指跌穿20天線(3902.93點)。

北水南下合計淨流入35.1億元，較上日增加112.3%，淨流入金額是5月17日59.56億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入180.55億元，對上一次連續6日淨流入是4月8日。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.18%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見18776.21點，是5月10日18657.51點後最低。收市報18868.71點，是5月9日後收市新低，當日報18537.81點。連跌3日，累計跌767.51點，對上一次連跌3日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月17日。

科指曾跌最多2.76%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3882.45點，是5月9日3868.67點後最低。收市報3896.19點，是5月8日後收市新低，當日報3872.01點。

國指曾跌最多2.32%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.33%。低見6659.34點，是5月13日6656.81點後最低。今日收市報6701.78點，是5月9日後收市新低，當日報6560.67點。連跌3日，累計跌263.21點，對上一次連跌3日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月15日。

午後消息股表現

阿里（9988）擬發可轉債 集資50億美元。阿里曾跌最多6.57%，是2月8日後最大跌幅，當日跌幅為7.34%。低見77.55元，是5月13日77.3元後最低。收市報78.65元，是5月10日後收市新低，當日報77.95元。收報78.65元，跌5.24%。連跌4日，累計跌7.049998元，對上一次連跌4日是4月17日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月18日。

長江和記（0001）主席李澤鉅：港貨櫃碼頭排名下跌不爭事實 用地改變與否宜由政府決定。收報41.6元，跌1.07%。

萬科（2202）：200億銀團貸款助公司提升流動性。收報6.82元，跌2.85%。

聯想（0992）全年少賺34% 末期息0.3元 第四季多賺1.18倍 歷來第三高。創52周高，見11.62元，收報11.32元，跌0.88%。

博雅互動（0434）首季多賺11倍 核心純利升7%。收報2.17元，升0.46%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）收報49.45元，跌0.3%。嗶哩嗶哩（9626）收報119.8元，跌2.12%。DYNAM JAPAN（6889）收報4.16元，跌0.24%。百盛集團（3368）收報0.124元，升0.81%。日贏控股（1741）收報0.104元，跌1.89%。小米（1810）收報18.94元，跌2.57%。

慕容家居（1575）非執董配偶與集團存應收款爭議，涉利益衝突尋求罷免非執董。收報0.18元，無升跌。

滔搏（6110）全年多賺兩成，派末期連特息人幣20分。收報5.49元，跌3.68%。

OSL（0863）獲納入MSCI香港指數。收報6.85元，升0.74%。

金山雲（3896）首季淨虧損收窄至2.9億人幣，首錄正數EBITDA。收報1.62元，跌5.26%。

萬國數據（9698）首季虧損收窄至3.4億人幣。收報7.89元，跌11.84%。

比特元宇宙（8645）旗下Bitcoin World虛擬資產牌照獲批。收報0.66元，升1.54%。

LVMH與阿里（9988）宣布深化合作，加強內地奢侈品零售體驗。收報78.65元，跌5.24%。

施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.78元，跌1.46%。

金山軟件（3888）首季多賺近五成至2.9億人幣，辦公軟件收入升約兩成。收報25.95元，升1.37%。

電能（0006）繼續奉行穩定派息，著手在澳洲生產綠氫入網。收報47.35元，跌0.21%。

快手（1024）首季經調整純利43億人幣勝預期，推160億回購計劃。收報59.15元，升1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，聯想集團（80992）創上市新高，見10.78元，收報10.5元，跌1.13%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.6元，收報30.56元，升0.99%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見359.1元，收報358.6元，升0.87%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見78.04元，收報78.04元，升0.18%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8819.2元，收報8818.75元，升0.09%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1225.5元，收報1225.5元，升0.66%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.31元，收報8.305元，升0.79%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見495.3元，收報495.3元，升1.7%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.79元，收報14.7元，跌0.34%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.34元，收報38.32元，升0.79%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見879.7元，收報879.65元，升0.08%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.6元，收報23.58元，升2.7%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.65元，收報1055.4元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1129.65元，收報1129.05元，跌0.01%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.898元，收報4.898元，升0.78%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.904元，收報3.904元，升0.88%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見45.78元，收報45.78元，升0.7%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1036.1元，收報1036.1元，升0.11%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見164.45元，收報164.45元，升0.03%；博時以太幣（3009）創上市新高，見29.78元，收報29.72元，升1.78%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.8元，收報3.8元，升1.33%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.355元，收報9.3元，升1.36%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.38元，收報9.34元，升1.63%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新高，見1.198元，收報1.198元，升1.53%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.385元，跌2.53%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.41元，收報0.41元，升10.81%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.26元，收報8.26元，升0.61%；NANYANG HOLD（0212）創52周高，見26元，收報26元，無升跌；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.191元，收報0.182元，升0.55%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見55.95元，收報55.35元，跌0.27%；新華通訊頻媒（0309）創52周高，見0.058元，收報0.053元，跌5.36%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見11.62元，收報11.32元，跌0.88%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括聯泰控股（0311）低見0.169元，收報0.185元，跌4.15%；新世界百貨中國（0825）低見0.232元，收報0.236元，升0.43%；心泰醫療（2291）低見18.5元，收報19.08元，跌2.55%；上海小南國（3666）低見0.03元，收報0.032元，跌11.11%；萊蒙國際（3688）低見0.355元，收報0.36元，無升跌；博安生物（6955）低見9.19元，收報9.5元，跌1.35%；德斯控股（8437）低見0.035元，收報0.045元，跌2.17%；旅橙文化（8627）低見0.069元，收報0.071元，跌1.39%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.145元，收報0.145元，無升跌；理想（2015）低見78.2元，收報78.9元，跌4.01%；INTL GENIUS（0033）低見2.28元，收報2.45元，跌0.81%；冠軍科技集團（0092）低見0.13元，收報0.155元，跌26.54%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.038元，跌2.56%；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1.01元，升1%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.211元，收報0.214元，跌0.47%；CNT GROUP（0701）低見0.27元，收報0.27元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金輝控股（9993）收報4元，升82.65%；中國蜀塔（8623）收報0.035元，升66.67%；ITE HOLDINGS（8092）創52周高，見0.039元，收報0.038元，升58.33%；順泰控股（1335）收報0.134元，升41.05%；匯盈控股（0821）收報0.083元，升38.33%；梧桐國際（0613）收報0.325元，升33.74%；國恩控股（8121）收報2.68元，升27.62%；基石控股（1592）收報0.04元，升25%；英皇資本（0717）收報0.042元，升23.53%；大成糖業（3889）創52周高，見0.148元，收報0.138元，升23.21%。

下跌異動股，包括，SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.072元，跌40%；創美藥業（2289）收報8.8元，跌35.77%；古兜控股（8308）收報0.19元，跌32.14%；冠軍科技集團（0092）見52周低0.13元，收報0.155元，跌26.54%；華大酒店（0201）收報0.082元，跌21.9%；中國鐵鈦（0893）收報0.083元，跌21.7%；沿海家園（1124）收報0.212元，跌18.46%；交大慧谷（8205）收報0.116元，跌17.14%；實力建業（0519）收報0.06元，跌16.67%；新城市建設發展（0456）收報0.51元，跌16.39%。

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