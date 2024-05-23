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StashAway：經濟周期回「通脹性成長」範圍 增加股票比例

智能資產管理投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩表示，美聯儲開始減息及經濟開始回暖 ，指出經濟周期上月起由「滯漲」範圍，回到「通脹性成長」的環境，而投資環境不算太差，平台亦替旗下客户調整投資組合，開始putting cash in work（將資金投入），由過去較為重倉的現金等價物（cash equivalent），如超短期政府債券的比例調低，增加股票比例，除上年初至今重倉的日本外，近期開始增加印度的倉位，以及增加美國國防軍事相關的ETF和標普500平均加權指數ETF。

梁穎瑩續解釋，近期於增加美國國防軍事相關的ETF增加，因目前地緣政治局勢升溫，其於目前經濟周期內認為該ETF表現較好。而增加標普500平均加權指數ETF，則因相信現時中小型公司能於目前環境內，其盈利表現能追趕上大型公司。

港股自4月起見轉勢，被問到港股長遠走勢時。梁穎瑩回應港股升勢「不完全是虛火」及有數據支持，升勢主要源於中國經濟環境有所改變，如中國官方製造業採購經理人指數（PMI）過往兩個月重回擴長空間，其於過去大部分時間處於衰退空間，令各基金公司均「補貨」及「冚短倉」，促使港股上升。惟她認為，中國股票市盈率現時約10倍左右，認為港股有一定空間再升，但其升勢將不像現時兩個月一樣猛烈，因投資者已追貨。

梁穎瑩續指，按中風險投資者資產類型而言，現時建議超配黃金、現金等價物，增配股票，低配債券；股票內按地區計，超配美國、日本及印度股票，低配歐洲股票。她補充，美股則重於工業，而科技股上年初「超配」調低至「持有」；內地及香港股票股票則為「持有」因中國估值低，超配需盈利增長配合，但目前盈利增長動力不大。

另外，梁穎瑩亦提到認為虛擬貨幣為可配置的資產，但投資者需注意風險，指投資虛幣的波動性為投資股票的3倍。她補充，平台亦曾進行分析，認為虛幣佔總體投資組合的百分比，不應超過一成。

StashAway香港區總經理嚴逸朗表示，旗下平台資產總值（AUM)於今年第一季，按季升兩成，增長主要源於高淨值客戶及新晉富裕投資者（即可投資資產介乎500萬至800萬元年輕富裕人士）。

StashAway平台無投資門檻和鎖定期，其平台收費則按客戶AUM收取0.2%至0.8%的年費率，AUM愈大收取年費率愈低。StashAway於旗下投資組合設有一個StashAway風險指數（SRI），其數值最低為6.5%，最高則為36%，數值愈大顯示風險愈高。

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