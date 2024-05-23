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萬科10隻境內債齊回升 「22萬科07」彈8%

萬科（2202）今日傳出已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億元人民幣（下同）銀團貸款後，10隻境內人民幣債急彈，「22萬科07」、「21萬科04」、「21萬科02」分別派8.07%、6.52%、4.37%。

其餘「22萬科02」、「20萬科06」、「20萬科02」、「22萬科05」、「20萬科04」、「22萬科01」、「22萬科03」分別漲3.07%、2.66%、2.53%、2.52%、2.1%、2.08%、2.05%。

據報，萬科今日已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得200億元銀團貸款抵押物為萬科旗下萬緯物流股，截止目前已到賬100億元。

報道引述萬科回應，表示此次200億銀團貸款有助於公司進一步提升流動性，體現了招商銀行等金融機構對公司的大力支持。

萬科指，「公司一直與金融機構保持了良好的合作和信任關係，各類融資合作均在積極推進中。下一步，公司將繼續堅定行動，有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。」

萬科A股（深000002）今日先跌後升，收報9.56元，升1.7%﹔萬科H股（2202）收報6.82港元，跌2.85%。

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